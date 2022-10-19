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美股中段升215點

2022-10-19 列印
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杜指中段報三○四○○點，升二百一十五點；納指則報一○七一一點，升三十點。滙控美國預託證券價格見四十一點八二港元，跌零三八港元；騰訊則見二百四十八點九二港元，跌五點四八港元。
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