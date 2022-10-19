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日AV女優「愛沢」涉尖沙咀賣淫被捕

2022-10-19 列印
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警方周一於尖沙咀一帶掃黃拘捕十六名女子，消息指包括日籍AV女優「愛沢」（見圖），而賣淫集團曾在Telegram開設招攬客人頻道，用被捕女子過往的AV作品作招徠。

據悉，被捕AV女優叫「中島」，一八年正式出道，藝名「愛沢」，二十七歲，涉違反逗留條件被捕。

「愛沢」屬三、四線AV女優，早前她在日本結識當地華人，對方安排來港「半玩半賣淫」，入住酒店提供性服務，每次收費約六千至七千元（即十一萬三千至十三萬二千日圓），與其他本地賣淫女子相若，中介會抽取四千元佣金。
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