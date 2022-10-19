日AV女優「愛沢」涉尖沙咀賣淫被捕

第三場四班一○○○米。「胡椒軍曹」上季初插三班即在此程上名，不過因為是沿途貼欄守三四位的食胡位而對頭二馬沒明顯威脅，所以當時判斷其水準普通。及後經一輪反覆後，此駒在季尾主攻谷草一千，演出亦隨之轉趨穩定...

2022-10-19