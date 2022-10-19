港男遭瀨尿蝦攻擊 手掌留恐怖長疤痕

■事主以手臂長度，與巨型瀨尿蝦對比「打卡」。

不少網民喜愛用手拿着瀨尿蝦影相「打卡」，但有人卻不幸被瀨尿蝦擊傷須入院縫針，手掌留下一道長傷口（見圖）。不少網民關注瀨尿蝦的攻擊力，「原來瀨尿蝦咁犀利」；而衞生防護中心的資料顯示，透過外露傷口接觸到海水、處理生的海產時遭割傷可感染創傷弧菌，可導致壞死性筋膜炎，即食肉菌感染，嚴重可致命。瀨尿蝦的鎌刀狀雙鉗可打碎肉蟹殼覓食，被稱為海洋中最強攻擊手。在售賣時，瀨尿蝦通常會被置於膠樽之中以策安全。有男網民在facebook群組發文，指「引以為鑑，瀬尿蝦的殺傷力不容忽視。我只可以示範一次！」從其上傳的照片可見，巨型「斑馬瀨尿蝦」的長度有手臂般長，而他遭瀨尿蝦擊傷後，手掌留下一道已縫針的長傷口。他又指相關照片在出院後拍攝，並稱已康復。他指當時已戴上開蠔手套，並想捉住瀨尿蝦「打卡」，誰料意外被瀨尿蝦擊傷。