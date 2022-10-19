青光眼激光治療效果佳

目前本港約有至少十二萬名青光眼患者，有眼科專科醫生相信，因青光眼早期未必有任何徵狀，患者數目遠不止於此，呼籲有高危因素的市民應定時接受眼科檢查，早診早治。針對青光眼的治療選擇與日俱增，除了常見的眼藥水治療外，近年也有激光治療可用，成效良好，香港眼科醫學院及香港眼科學會希望患者亦能多加認識。



香港中文大學醫學院眼科及視覺科學學系助理教授陳培文醫生提醒，年紀越大，患青光眼的風險越高，40歲或以上人士應盡早接受眼科檢查，具青光眼家族遺傳史、深度近視或遠視、高血壓、糖尿病、心血管疾病、睡眠窒息症等患者亦應定期檢查眼睛。



陳醫生表示，初期青光眼傳統治療以眼藥水控制眼壓為主，安全有效，惟患者需長期使用，可致眼乾、眼紅，甚至藥物敏感，有機會影響患者用藥的依從性及生活質素，影響療效。「近年開始有越來越多研究評估選擇性激光小梁成形術（Selective Laser Trabeculoplasty, SLT）用作開角型青光眼治療的效果，SLT是透過短脈衝的低能量激光刺激引流系統中的特定細胞，以降低眼壓。」



香港大學臨床醫學學院眼科學系臨床副教授蔡雅君醫生指，部份患者聽到激光治療就心生抗拒，或誤以為是病情惡化才需選用的治療，但事實上，SLT治療本身不會傷害眼睛，非常安全。她引述一項英國研究就指出，逾七成接受SLT治療的原發性開角型青光眼及高眼壓症患者，在療程後三年均毋需再接受第二次SLT治療或藥物治療，成效理想。本地研究得到的結果亦是安全有效的療法，此舉亦有助節省醫療成本。因此，香港眼科醫學院及香港眼科學會希望患者能多加認識SLT治療，避免因對治療的不認識而抗拒療效理想又安全的治療方案。