候4年半「封頂」 上樓佳音 建3萬「簡約公屋」



港府展示解決房屋問題的決心，行政長官李家超公佈其首份《施政報告》，為了讓「市民上樓早一些，住房大一些」，未來五年興建約三萬全新的「簡約公屋」，面積介乎十至三十一平方米，配備必要設施，租金是傳統公屋的九成，供輪候傳統公屋三年或以上人士申請。多了簡約公屋，輪候公屋時間由六年降至四年半。此外，新建公屋面積「封底」，不少於二十一平方米。

李家超指，推算未來十年，需求三十點一萬個公屋，政府已找到足夠土地興建三十六萬個，超過需求。但落成量分佈不均，令輪候公屋時間很長。為此，他推出「簡約公屋」，利用短期未發展的公私土地，以標準簡約設計和「組裝合成」，未來五年快速建設約三萬個單位，增加約四分一公屋供應。

輪候3年以上家庭優先



輪候公屋三年或以上人士可申請簡約公屋，家庭優先。入住者可繼續輪候傳統公屋。多了「簡約公屋」，未來五年公屋量增至十五點八萬個，較上一個五年期大升五成。當局亦會繼續落實已規劃約兩萬個過渡性單位。



消息指，政府已物色六幅土地興建簡約公屋，部份可建十層樓高。當局計劃二三年起建造，首批一千個單位料二四至二五年落成。簡約公屋面積介乎十至三十一平方米，有四、五人大單位，設洗手間、浴間及煮食間，配備冷氣機及熱水爐等。消息指，簡約公屋租金初步訂為同區新落成傳統公屋的九成，租期五年，居民入住後仍如未獲分配傳統公屋，當局會協助他們過渡至其他合適項目。政府會推出公屋綜合輪候時間指數，目標在四年內由六年降至約四年半。



新建公營房屋面積會「封底」，所有二六至二七年度起落成的資助出售房屋，實用面積不少於二十六平方米。新落成公屋一般室內樓面面積不少於同等水平，但一至二人單位除外。房屋局局長會主持專責小組，為新公營房屋項目制訂「幸福設計」指引，以改善居住環境，並挑選五公屋屋邨作先導計劃。



至於「公屋提前上樓計劃」，料未來五年落成約一點二萬個單位，讓市民提早三至十八個月上樓。消息指，一點二萬個公屋單位分佈於屯門、元朗、粉嶺、上水、青衣及葵涌。政府會採取先建住宅、後建社區設施，安排申請者先入住。

面積「封底」最細21平方米



政府推算，未來十年私樓需求為十二點九萬個單位，未來五年準備好興建不少於七點二萬個私樓單位的土地，再加上市區重建局及其他私人發展項目，估計整體供多於求。



公屋聯會歡迎報告多項房屋措施，認為相比過渡性房屋，基層更歡迎「簡約公屋」，居民亦可一邊住，一邊輪候公屋。港澳辦及中聯辦讚揚李家超的《施政報告》展現擔當精神，港澳辦形容報告將改善民生擺在突出位置，對解決社會關心的痛點，拿出路線圖、時間表和行動。