現時，五十年或以上樓齡的樓宇、位於非工業地帶的三十年樓齡或以上的工廈，強拍門檻為八成業權。政府建議將工廈及樓齡達五十年但少於七十年的私人樓宇門檻降至七成，樓齡達七十年或以上私樓則降至六成。政府又計劃放寬相連地段強拍申請要求、精簡強拍法律程序，以及透過專責辦事處為受影響小業主提供更多支援。
李家超又指，二五年起陸續有不少地契到期，政府明年會提交條例草案，以一致方式定期為到期地契續期，免卻個別業權人逐一簽立續期的繁複手續和繳付昂貴費用，大幅減少續契時間。
港府展示解決房屋問題的決心，行政長官李家超公佈其首份《施政報告》，為了讓「市民上樓早一些，住房大一些」，未來五年興建約三萬全新的「簡約公屋」，面積介乎十至三十一平方米，配備必要設施，租金是傳統公屋的九...
2022-10-20
三十年前在希望工程宣傳片出現的「大眼睛女孩」，如今當上二十大代表，象徵中國脫貧成果。中國青少年發展基金會於一九八九年創立希望工程，旨在廣泛動員海內外財力資源，救助因家庭貧困而失學的兒童重返校園。當年一...
2022-10-20
世界各地積極推出政策吸引人才，英國亦再透過放寬英國國民（海外）護照（BNO）申請資格，降低移民門檻向港人招手。中國外交部批評，英國試圖把港人變成二等公民，促停止插手香港事務。英國內政部正式修改移民條例...
2022-10-20
龍湖集團旗下啟德尚．珒溋夥拍中介行推出樓按優惠吸客，中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次特別為尚．珒溋買家推出3款按揭選擇，包括「低息高回贈按揭優惠」，全期按息低至銀行同業拆息（H）加1.3厘，封頂按息...
2022-10-20
美企第3季業績普遍理想，美股隔晚急升，恒指低開108點，報16805點，其後一度回升見16923點，惟再度插水至16508點，尾市跌勢加劇，最終以接近全日低位收市，報16511點，跌403點，成交金額...
2022-10-20
阿士東維拉盛傳有意易帥，據報今晚英超快車作客富咸，以及周末另一場聯賽將是領隊謝拉特的最後機會。聞到魷魚香，謝帥當然不會坐以待斃，他寄望自己親手引入的巴西前鋒古天奴可以領銜鋒線打破入球荒，適逢後者亦要爭...
2022-10-20
男團MIRROR七月紅館演唱會發生墮屏事故後停工兩個月，近日成員陸續復工，明日更會為ViuTV新劇《季前賽》宣傳，是意外後有成員首度接受訪問。上月30日姜濤和家人飛到巴黎和英國旅行，在外地享天倫兩個星...
2022-10-20
全球資訊科技行業人才短缺，以香港為例，未來五年將需要額外數以十萬計的IT人員才可滿足科技需求；面對人才流失，不少企業，尤其中小企，對數碼轉型的進程均感到頭痛。疫情迫使全球企業加速數碼轉型，無論是營運模...
2022-10-20
昨晚谷中舉行八場賽事，唯一盃賽是浪琴錦標，結果由羅廄「越駿知己」捧盃，練者另贏「幸運旅程」，騎者蔡明紹則另贏賀廄「福滿寶」同告起孖。至於呂健威和何澤堯攜手勝出「純金酒杯」和「威武覺醒」，最終更分別成為...
2022-10-20