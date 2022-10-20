強拍門檻放寬至7成

李家超希望能加快業權統一，以利舊區重建。政府將建議放寬申請強拍門檻，精簡強拍法律程序，今年內諮詢立法會和持份者。



現時，五十年或以上樓齡的樓宇、位於非工業地帶的三十年樓齡或以上的工廈，強拍門檻為八成業權。政府建議將工廈及樓齡達五十年但少於七十年的私人樓宇門檻降至七成，樓齡達七十年或以上私樓則降至六成。政府又計劃放寬相連地段強拍申請要求、精簡強拍法律程序，以及透過專責辦事處為受影響小業主提供更多支援。



李家超又指，二五年起陸續有不少地契到期，政府明年會提交條例草案，以一致方式定期為到期地契續期，免卻個別業權人逐一簽立續期的繁複手續和繳付昂貴費用，大幅減少續契時間。