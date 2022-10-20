居港7年可退印花稅 推「高端通行證」 辣招搶人才 冀年吸3.5萬人

本港過去兩年流失約十四萬人，不少是專業人士，《施政報告》出招「搶人才」，合資格外來人才在港置業的額外印花稅，居港滿七年後獲退還，變相「撤辣」，當局又推出「高端人才通行證計劃」，吸引年薪二百五十萬港元、全球百強大學畢業的人才來港。行政長官希望，每年引入至少三萬五千名人才。



消息指，過去兩年流失的十四萬人口中，六成屬大學學歷、高技術水平、管理或專業技能人士，其中二十五至三十九歲青年群組佔最多，有近八萬人；其次是四十至五十九歲中壯年，有近六萬人。

須年薪250萬全球百大畢業



《施政報告》推出為期兩年「高端人才通行證計劃」，過去一年年薪達二百五十萬、畢業於全球百強大學、工作滿三年，可獲為期兩年通行證，人數不限。消息指，計劃不限來港目的，期間可自由出入境；沒資產限額，但續簽時需在港有工作。暫時有一百六十五間大學合資格。如工作未滿三年，但五年內畢業於全球百強大學，亦可獲發通行證，每年上限一萬人。消息指，將以「先到先得」方式批出，料計劃年底推出，首批「高端人才」最快明年首季來港，允許他們「先來港後搵工」，因新興產業是「有人才先開公司，而非開公司等人才」。



經各入境計劃來港的人才，由昨天起在港置業、居港七年成為永久居民後，如仍持有物業，可申請退還已繳付額外的買家印花稅及新住宅印花稅，但仍須付從價印花稅。李家超被記者會被問及有關措施會否推高樓價，他說不希望引起炒賣，但想人才「落地生根」，強調政策已作平衡。

科研人才獲萬元津貼



至於在本港大學畢業的非本地生留港或回港就業的逗留期限，將由一年延長至兩年，安排亦以試行形式擴展至本港大學大灣區校園的畢業生，為期兩年。科技公司以「科技人才入境計劃」輸入外來人才時必須增聘本地僱員的規定亦將會取消。



而「人才服務窗口」會為重點企業的人員提供一站式配套服務，例如申請簽證、子女教育安排等；「研究人才庫」計劃下聘用持有博士學位的科研人才，將獲發一萬元生活津貼，消息人士透露，總額將達每年四至五億元。此外，現有六項入境計劃亦會優化，「優才計劃」取消每年四千人配額等。政府估算放寬後，所有計劃可吸引三萬五千名人才來港。

搶人才9措施

‧高端人才通行證計劃

‧放寬「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」

‧取消「優秀人才入境計劃」年度配額

‧延長非本地畢業生留港或回港就業逗留期限

‧撤銷科技公司輸入人才時，須增聘本地僱員的規定

‧延長各人才計劃工作簽證年期

‧向合資格外來人才，退還在港置業額外印花稅

‧為重點企業人員提供一站式配套服務

‧持有博士學位的科研人才，每月獲發一萬元生活津貼