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芒草 2022｜10大芒草行山路線 大東山/薄扶林水塘/昂平草原

2022-10-20 列印
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近排天氣轉涼，最啱到郊外走走，加上10月尾至11月又係芒草季節，行山打卡影靚相！除了路徑難度高的大東山，其實在市區和離島都有風景宜人、交通便利，適合親子或三代同行的行山路線。即睇10大芒草行山路線，提提大家行山最緊要量力而為，安全至上！

詳情：https://bit.ly/3SahSpV
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