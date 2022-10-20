《施政報告》指出，為推動本港未來經濟發展，加強中港兩地融合，建議興建三條主要幹道及三條鐵路，包括打通新界北東西邊的「北都公路」、連接洪水橋和前海的「港深西部鐵路」，連接元朗錦田至九龍塘的中鐵線等。三條主幹道包括：一、「北都公路」，以打通新界北的東西脈絡，由西邊的天水圍途經新田連接東邊的古洞北。二、「沙田繞道」，開通一條新南北幹道，連接大埔及西九龍，為新界東居民提供更快捷途徑前往市區，紓緩吐露港公路壓力。三、「將軍澳——油塘隧道」是將軍澳第三條公路隧道，將配合將軍澳第一百三十七區的未來發展，加強對外連接。三條鐵路包括：一、「港深西部鐵路」，連接洪水橋和前海，便利港深往來。二、興建本港第十二條鐵路線「中鐵線」，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘，紓緩屯馬線壓力。三、「將軍澳線南延線」，將將軍澳線向南延伸至將軍澳第一百三十七區，優化該區交通。將軍澳南延線優化交通政府消息指，「將軍澳線南延線」將經由日出康城，接駁將軍澳第一百三十七區，初步研究後，沿海有足夠位置興建鐵路接駁兩個地點，料今年底公眾諮詢，明年底訂藍圖，確定走線。此外，跨境基建的首階段研究將於今年底完成，會先行為「港深西部鐵路」作策略性定位，明年初再展開第二階段研究，再確定鐵路走線及財務安排。政府強調，繼續推動「北部都會區」其他鐵路建設，其中北環線古洞站將於二七年啟用，洪水橋站及北環線主線亦會在本屆政府任期內動工。政府亦正積極推進北環線支線經落馬洲河套港深創科園接入深圳新皇崗口岸的工作；並正規劃東鐵線科學園或白石角站，目標是在二○三三年或之前開通。交椅洲人工島明年展環評政府將發展交椅洲人工島，為香港發展擴充容量，今年內會就人工島填海範圍、土地用途、交通基建網絡及財務安排作出建議，目標明年開展環評程序，二○二五年展開填海工程。政府預計人工島可提供一千公頃土地，有全新鐵路和道路網絡，連接港島西、大嶼山及新界西北，並設有第四條過海隧道，優化香港整體交通網絡，日後交椅洲人工島會成為本港第三個核心商業區，商業區外亦會預留土地發展新興產業，為青年人提供多元機會。人工島的公私營住宅單位平均面積會增加一至兩成，作為土地規劃指標。北都兩委會專責部門發展政府全力推進「北部都會區」建設，成立兩個委員會及一個專責發展部門，目標在明年內制訂具體計劃及行動綱領。李家超指，政府將成立「北部都會區督導委員會」及「北部都會區諮詢委員會」，前者由他帶領，後者由財政司司長主持並由專家及社會人士組成。政府明年會成立專責發展「北部都會區」部門，消息指，該部門將有二十至三十人，成員包括首長級官員。 建成後的「北部都會區」將以「國際創科新城」為主題，西邊以洪水橋/厦村新發展區為重心，成為核心商業區；中部以新田科技城為核心，聚集創科企業。