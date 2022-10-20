設「重點辦」引世界科企落戶

《施政報告》出招搶企業，將成立「引進重點企業辦公室」、「香港投資管理有限公司」、「共同投資基金」等，引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業落戶本港。



「引進重點企業辦公室」將針對生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等策略產業，引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業。辦公室將制訂目標企業名單，主動接觸企業並磋商；亦制訂具針對性及吸引力的特別配套措施，包括土地、稅務和財政等方面，提供度身訂造的企業落戶計劃。

撥300億 破格主導搶企業搶人才



李家超指，指示財政司司長陳茂波成立「香港投資管理有限公司」，從財政儲備中的「未來基金」撥三百億元與新設的「共同投資基金」歸一收納，由政府主導投資策略產業，吸引和協助更多企業在港發展。李家超形容「香港投資管理有限公司」是破格做法，希望搶企業、搶人才，增加高端、高增值產業的發展機遇，又指當局會很謹慎選擇投資哪些企業。政府將於各駐內地辦事處和海外經濟貿易辦事處設立「招商引才專組」，消息人士表示，專組將在今年成立。



「未來基金」由前財爺曾俊華提出，作長線投資用途，但多年來都被外界批評並無發揮「未來」的願景，只是賺取保證收入。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，政府宜訂立相應的投資指標，以釋除公眾「舊酒新瓶」的疑慮。



聚焦創科 5年吸百企來港



《施政報告》另一大重點，為把香港打造成國際創新科技中心，「引進重點企業辦公室」將配合年初成立的五十億元「策略性創科基金」，以及落馬洲河套區港深創新及科技園由二四年起提供的土地和空間，聚焦吸引生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技等產業的優秀企業和人才落戶香港。



當局目標是在五年內，吸引至少一百間具潛力或代表性的創科企業，在港設立或擴展業務，包括至少二十間龍頭創科企業，以為香港帶來過百億元的投資，並創造以千計的本地就業職位。

設「產學研1+」 助科研落地



政府亦將斥資一百億，設立「產學研1+計劃」，以配對形式資助至少一百支具潛質的大學研發團隊，協助其把科研成果轉化落地，並把科研成果商品化。



此外，政府將設立「工業專員」，研究在大埔創新園興建第二個先進製造業中心，並資助更多智能生產線在港設立。政府亦會加快新田科技城發展，並於二五年分階段完成科學園和數碼港的擴建工程。

建「創新斗室」增創科人才宿位



另外，政府宣佈將興建更多創科人才住宿，包括在科學園附近建造新一座「創新斗室」，以及在港深創科園提供住宿空間，消息人士指新「創新斗室」規模將超越舊有的五百個單位。



重推「首置」擴青年宿舍



《施政報告》提出「青年興 則香港興」。李家超指，政府十分重視教育和青年發展工作，冀為青年創造機會，當中針對青年住屋需要，將再度推出「首置」項目，並會擴大「青年宿舍計劃」。



李家超指，過去申請購買「首置」單位，逾八成半為四十歲或以下青年，因此政府將在下個財政年度的賣地計劃，再度推出「首置」項目。此外，「青年宿舍計劃」將擴大，政府研究不同方式增加青年宿舍供應，目標於五年內提供額外約三千個宿位。同時，政府會以試驗形式要求發展商預留政府未來賣地計劃項目中，一定數量的單位支援計劃。





設督導組 拓「十四五」灣區機遇



李家超指，政府將成立「融入國家發展大局督導組」，由行政長官及三位司長分別擔任組長及副組長，推進及督導跨局工作，加強與內地機構溝通，並定期舉行國家政策解讀活動。



督導組將就香港對接國家「十四五」規劃和大灣區建設制訂策略方案，推進發展協作，並制訂進一步打通大灣區人流、物流、資金流、信息流的工作計劃。此外，督導組將強化與內地省市的區域性合作，督導合作項目的進度和成效，積極推展香港與「一帶一路」國家經貿、專業服務及人文合作的發展，並制訂措施。



李家超認為，「十四五」規劃、大灣區建設和「一帶一路」倡議等國家戰略，為香港注入源源不絕的發展動能。他又指，「十四五」規劃確立香港「八大中心」定位，本港首要需鞏固國際金融中心地位，同時繼續發揮國際貿易中心的角色，並充份善用航運和航空發展，提升香港在區域供應鏈的功能。