恒隆「她領航」計劃啟動禮暨「她論壇」 啟發女大學生釋放女性力量

■計劃在公開招募期間反應熱烈，選出了100名熱心社會服務的女大學生參與，當中超過四成為即將投身職場的三、四年級學生 。

■恒隆地產獨立非執行董事馮婉眉、The Academϊcs Group創辦人兼主席廖偉芬及智學資本有限公司創始合夥人林朗行在論壇上分享其成長及奮鬥故事。

■（左起）香港青年協會領袖學院總監黃好儀、恒隆地產副董事（集團人力資源及行政總監）潘舜雅及香港浸會大學學生劉綺晴分享計劃的獨特性。

女性在家庭及職場上擔當重要的角色，但在不同領域發展上仍面對不同的挑戰。由恒隆地產發起及主辦、香港青年協會領袖學院合辦的社區投資項目恒隆「她領航」計劃，培育香港及內地女性成為未來領導者。日前，計劃舉行了啟動禮及首項活動「她論壇」，邀請精英女性領袖分享奮鬥故事，鼓勵女大學生釋放女性力量。凝聚各方力量為女性提供多元培訓機會活動當日，恒隆地產行政總裁盧韋柏、香港青年協會總幹事何永昌，以及擔任主禮嘉賓的香港海關關長何珮珊先後致辭，並由香港青年協會高級顧問王䓪鳴發表演講。盧韋柏致辭時表示，是次發起「她領航」計劃旨在凝聚各方力量，關注及推動女性發展，共建多元共融的職場生態：「相信透過此計劃，能為女性大學生提供學習及多元培訓機會，讓她們提升領導能力。」何永昌指：「感謝恒隆對青協領袖學院的支持，為已有一定領袖潛能的女大學生提供學習與實踐並重的高質素培訓，並響應聯合國可持續發展目標，設計及執行改善社會項目，積極建設多元共融的未來。」香港海關首位女關長何珮珊擔任主禮嘉賓致辭時，勉勵一眾女大學生。她認為成功的領袖關鍵不在於性別，而是他們是否有同理心、是否勇於接受挑戰和敢於擔當：「女性不再需要在男性主導的職場上展現男子氣概，亦能獲得認同。」王䓪鳴博士亦就領導才能發表演講，她詳細地以「她領航」三字闡述領袖的成功要素。她認為男性與女性領袖各具優勢，而成為領袖的心態應在於以熱誠貢獻社會，而非以成為領袖為目標，並需要以堅毅的心態帶領團隊持續向目標進發。以經歷勉勵大學生釋放女性力量論壇上，恒隆地產獨立非執行董事馮婉眉、The Academϊcs Group創辦人兼主席 | 龍傳基金董事廖偉芬、智學資本有限公司創始合夥人林朗行以「釋放女性力量」為題，分享她們在學生及工作時期的生活，如何應對重重的挑戰而向目標前進。馮婉眉回憶大學時期的學習氛圍，指：「大學時期可以與不同的人交流，而作為職場領導亦應以開放的思維包容不同的事物。」此外，她認為面對困難就如運動，需要透過堅持磨練而有所得著。作為三位小孩之母及創業家的林朗行表示：「中學時期經常被老師安排參加不同比賽，即使是不擅長的項目亦可以平靜心態面對，只需要做到自己最好的狀態，突破自己便會感到滿足，這種心態亦對日後創業時期有不少的幫助。」培訓領袖人才 為社會作貢獻計劃有別於其他培育商界人才的計劃，恒隆地產副董事（集團人力資源及行政總監）潘舜雅表示，計劃在學生選拔的過程中看重其心志、領導潛能和學習心態，「學生是否有志為社會作出貢獻，而領導力和靈活應變能力在現今社會亦尤其重要。」香港青年協會領袖學院總監黃好儀亦補充，計劃最終需要參加者設計社區服務項目以解決社會議題。參加者之一的香港浸會大學中文系學生劉綺晴表示，中學時期曾參加聯合國兒童基金委員會的青年使者計劃：「期望透過參與計劃裝備自己，以自身的領導能力讓香港發展成兒童友好城市，日後可在研討會發揮青年人的力量，發表自己的意見改善兒童問題，並加入青年委員會，提升女性地位。」