恒隆「她領航」計劃啟動禮暨「她論壇」 啟發女大學生釋放女性力量

凝聚各方力量為女性提供多元培訓機會
活動當日，恒隆地產行政總裁盧韋柏、香港青年協會總幹事何永昌，以及擔任主禮嘉賓的香港海關關長何珮珊先後致辭，並由香港青年協會高級顧問王䓪鳴發表演講。盧韋柏致辭時表示，是次發起「她領航」計劃旨在凝聚各方力量，關注及推動女性發展，共建多元共融的職場生態：「相信透過此計劃，能為女性大學生提供學習及多元培訓機會，讓她們提升領導能力。」何永昌指：「感謝恒隆對青協領袖學院的支持，為已有一定領袖潛能的女大學生提供學習與實踐並重的高質素培訓，並響應聯合國可持續發展目標，設計及執行改善社會項目，積極建設多元共融的未來。」
香港海關首位女關長何珮珊擔任主禮嘉賓致辭時，勉勵一眾女大學生。她認為成功的領袖關鍵不在於性別，而是他們是否有同理心、是否勇於接受挑戰和敢於擔當：「女性不再需要在男性主導的職場上展現男子氣概，亦能獲得認同。」
王䓪鳴博士亦就領導才能發表演講，她詳細地以「她領航」三字闡述領袖的成功要素。她認為男性與女性領袖各具優勢，而成為領袖的心態應在於以熱誠貢獻社會，而非以成為領袖為目標，並需要以堅毅的心態帶領團隊持續向目標進發。
以經歷勉勵大學生釋放女性力量
論壇上，恒隆地產獨立非執行董事馮婉眉、The Academϊcs Group創辦人兼主席 | 龍傳基金董事廖偉芬、智學資本有限公司創始合夥人林朗行以「釋放女性力量」為題，分享她們在學生及工作時期的生活，如何應對重重的挑戰而向目標前進。馮婉眉回憶大學時期的學習氛圍，指：「大學時期可以與不同的人交流，而作為職場領導亦應以開放的思維包容不同的事物。」此外，她認為面對困難就如運動，需要透過堅持磨練而有所得著。作為三位小孩之母及創業家的林朗行表示：「中學時期經常被老師安排參加不同比賽，即使是不擅長的項目亦可以平靜心態面對，只需要做到自己最好的狀態，突破自己便會感到滿足，這種心態亦對日後創業時期有不少的幫助。」
培訓領袖人才 為社會作貢獻
計劃有別於其他培育商界人才的計劃，恒隆地產副董事（集團人力資源及行政總監）潘舜雅表示，計劃在學生選拔的過程中看重其心志、領導潛能和學習心態，「學生是否有志為社會作出貢獻，而領導力和靈活應變能力在現今社會亦尤其重要。」香港青年協會領袖學院總監黃好儀亦補充，計劃最終需要參加者設計社區服務項目以解決社會議題。
參加者之一的香港浸會大學中文系學生劉綺晴表示，中學時期曾參加聯合國兒童基金委員會的青年使者計劃：「期望透過參與計劃裝備自己，以自身的領導能力讓香港發展成兒童友好城市，日後可在研討會發揮青年人的力量，發表自己的意見改善兒童問題，並加入青年委員會，提升女性地位。」