容許夫妻共用 可購買助聽器 醫療券明年「加碼」至2500元

■交通補貼計畫將延長至明年四月三十日。

《施政報告》都有「派糖」令市民受惠，包括延長交通津貼半年；長者醫療券明年增五百元至二千五百元，會擴大適用範圍及容許夫妻共用，相關新增開支涉及六億。行政長官李家超宣佈繼續延長「公共交通費用補貼計畫」，為期六個月至明年四月三十日；市民每月的公共交通開支如超出二百元，可獲政府補貼三分之一，補貼金額以五百元為上限。交通津貼延長半年政府會優化醫療券，容許夫妻共用醫療券，並擴大適用範圍至「認可醫療專業註冊計畫」的聽力學家、營養師、臨牀心理學家及言語治療師，以及醫療設備如助聽器等。預料於明年實施為期三年的先導計劃，把現時每年二千元的醫療券增至二千五百元；長者使用至少一千元醫療券於預防疾病和管理健康等特定基層醫療用途後，增添的五百元會自動發放至其戶口作該等用途。政府消息人士指目前使用醫療券的長者約一百四十五萬，今次「加碼」料增加六億開支，擴大適用範圍是希望誘導長者使用特定醫療用途，如身體檢查等，又稱不少人未用盡醫療券，故不是「擴大市民荷包」。此外，港府會在明年第三季起，將「長者社區照顧服務券試驗計畫」恆常化，分階段將受惠人數增加五成，由現時八千人到二○二五/二六年度增至一萬二千人，適用範圍會擴至租借輔助科技產品。