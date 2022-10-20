學貸延期還款安排延長1年

在專上教育方面，《施政報告》透露，大學教育資助委員會資助研究院研究課程學額將增至七千二百個，有關措施將於二四至二五學年全面實施。現時免息延遲償還學生貸款安排亦將延長一年，直至二五年三月底。「內地大學升學資助計畫」亦會由本學年起增加資助額，如新增旅費津貼等。



因應學生人口結構性下降，政府會繼續有序在公營小學落實小班教學，目標是在兩個學年後超過九成公營小學實施小班教學。