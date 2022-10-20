重整醫療體制由治療轉預防 公院內科輪候時間減20%

■目標下年度，將內科專科穩定新症的輪候時間減少兩成。

《施政報告》提出醫療體制轉向以預防為重，提出「慢性疾病共同治理先導計劃」，轉介患有高血壓或糖尿病高風險的市民至私營醫療機構，並由港府資助部分費用；又務求縮短專科門診輪候時間。行政長官李家超表示，「慢性疾病共同治理先導計劃」將為期三年，料明年起開始，計劃將轉介經地區康健中心識別有高血壓或糖尿病高風險的市民至私營界別，作進一步檢查。他們將獲安排家庭醫生及專職醫護團隊的治療服務，持續管理慢性病和預防併發症，而港府會資助約一半檢查和治療費用；港府會另立「基層醫療健康管理局」，專責統籌管理公私營界別的基層醫療服務，制訂標準和設立質素保證機制。李家超又稱，會致力縮短醫管局專科門診輪候時間。醫管局會增撥資源處理新症、理順轉介安排處理跨科個案支援，以及加強以基層醫療跟進情況穩定的病人，目標在二〇二三至二四年度，將內科專科穩定新症的輪候時間減少兩成。另外，為促進香港與內地醫療合作，會參考國家藥品監督管理局及其他合適的藥物監管機構發出的註冊證明，讓已在內地及相關地區註冊的藥物，在符合安全等方面嚴謹要求後，獲批在香港註冊及銷售。醫管局主席范鴻齡歡迎有關醫療服務措施，會全力配合基層醫療發展方向，加強對慢性疾病病人的支援。明年恆常化關愛基金下照顧者津貼《施政報告》提及為給照顧者更大支持，將於明年十月開始，將現時「關愛基金」下的長者和殘疾人士照顧者津貼恆常化，並提高金額，例如低收入家庭照顧者每月生活津貼會由二千四百元增加至三千元，惠及約一萬名照顧者。勞福局會在保障本地工人優先就業的前提下，在明年推出特別計劃，適度容許輸入安老院及殘疾人士院舍護理員、放寬輸入護理員的比例和精簡申請審批程序。政府將全面檢視院舍員工技能及資歷要求，為他們建構專業標準和晉升階梯。