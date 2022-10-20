曾志勇 - 創新科技嘉年華2022 生產力互動展館 走進未來科技世界

元宇宙電動車裝配體驗

Motherverse元宇宙尋寶

機智寫字機械人CHallENger

可換電池低地台電動小巴

大力運輸機械人

智能衝燈警報系統

汽車噪音識別平台

香港生產力促進局（生產力局）在創新科技署管理的「創新及科技基金」資助及業界的贊助下，多年來均於一年一度的「創新科技嘉年華」設置互動的「生產力展館」，展示多項由生產力局研發實用又有趣味的創新科技。而今年生產力局將以「創建智上未來」為概念，讓現場人士可體驗多項嶄新未來科技。「創新科技嘉年華2022」是香港特別行政區成立二十五周年慶祝活動之一，並以「創科力量 夢想啟航」為主題，推廣香港的創科文化。一連九日的嘉年華設有一系列互動和教育活動，包括本地發明及研究成果展覽、網上工作坊和講座，以及互動遊戲等。而生產力局正是參展單位之一，將在「生產力展館」（攤位B05）內展示自行研發的應用科技，亦提供線上工作坊予公眾參與。生產力局期望今次展館能夠充分展現該局和香港人一樣「創新．從未停步」的精神，加深公眾對生產力局的了解，例如局方一直透過開發各種應用科技支持本地企業提高競爭力，以及改善市民生活質素。帶領走入元宇宙世界F1 in Schools賽車挑戰—參觀者將挑選認為最快的汽車，或使用現場提供的材料設計和製造他們的汽車，然後進行競賽。元宇宙電動車裝配體驗—透過採用生產力局的專利技術 – 工業4.0數碼化精益方法，以及實際生產線的設置為基礎，這項新穎應用以虛擬化技術在元宇宙中進行生產線優化。參觀者將通過佩戴頭戴式顯示器參與汽車生產線的模擬流程。Motherverse元宇宙尋寶—參觀者可以從兩款不同遊戲中體驗和建立他們的元宇宙概念，在第一款遊戲《Motherverse》讓玩家配備VR設備在虛擬的家居場景尋找隱藏的家居物件。第二個遊戲則通過電視觀看投影的虛擬場景來玩「包剪揼」。機智寫字機械人CHallENger—生產力局專注於人工智能和機器人技術的應用研發，是次展示翻譯過程中採用的人工智能技術，以及如何編寫一個機械臂來書寫中文。此外，生產力局亦將在網上舉辦「AI STEM Workshop」，涵蓋人工智能遊戲設計、Python編程設計及元宇宙三個主題。智能汽車研發成果汽車科技研發中心（APAS）亦於嘉年華內展示多項自家研發成果（攤位A03及A04），當中包括：可換電池低地台電動小巴專為香港繁忙的商用車營運需求而設計。耗盡電量的電池可以在7分鐘內自動更換為充滿電的電池，比傳統充電快8倍，小巴不會因充電需時而影響班次安排。在不犧牲商業車隊效率的情況下，這種零排放公共交通工具將大大提高路邊的空氣質素。而穩定的低地台設計，為兒童和長者提供更安全及方便的乘車體驗。大力運輸機械人是一個具有各種運動模式、高度獨立性和自主性的智能自主電動運輸車，提供靈活、安全的送貨服務解決方案。它擁有高負載(最高600公斤)和爬坡能力，能夠節省人力並減少工傷。智能衝燈警報系統利用邊緣計算和人工智能及車聯網技術（V2X），只需配備圖像處理器的攝像頭、路側單元和車載單元，就能夠準確檢測在十字路口中駛向不同方向的車輛類型、位置、車速，同時計算車輛與停車線的距離和所需煞車時間。當偵測和預計到車輛無法在轉紅燈前於十字路口前停下，系統會發出警報。汽車噪音識別平台為跨模態人工智能演算模型，以新穎的「跨視覺音訊模式」去識別車輛噪聲。創新科技嘉年華2022主辦機構：創新科技署夥伴機構：香港青年協會、香港科技園公司日期/時間：10月22日至30日（周一至五：上午10時至下午5時，周六及日：上午10時至下午6時）地點：沙田香港科學園（免費穿梭巴士於活動期間往返香港科學園與港鐵大學及大圍站；10月22、23、29及30日加設往返香港科學園與港鐵金鐘及九龍塘站，詳情載於活動網頁。）網址：innocarnival.hk電話：2561 6149（香港青年協會）（資料由客戶提供）