官校先推聯校國民教育 6000萬助幼園生學中華文化

《施政報告》提出推動國民教育，政府將撥出六千萬元，在幼稚園推動認識中華文化的教育；亦推動學校持續檢視小學及初中課程，增添國史、國家地理等學習元素。



行政長官李家超表示，政府將推動學校在課堂內外推行國民教育，加強學生的國民身分認同和民族自豪感，共同維護國家安全的意識。政府會提供一筆過共六千萬元撥款，支持所有參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園舉辦校本活動，讓學生從小認識中華文化。



現時約有七百八十所公帑資助中小學與內地學校締結成超過二千一百對姊妹學校，政府目標是明年內把參與「姊妹學校計劃」的本地學校數目增加一成。政府亦會加強支援專上院校學生到內地參與交流及體驗活動。



政府將率先在官立學校推出第一期「心繫家國」聯校活動系列，紀念國家重要事件的日子，例如國慶日、全民國家安全教育日等，並推動辦學團體參與推行聯校國民教育活動。



此外，本學年起公營學校新聘常額教師必須通過《基本法》測試，下學年起擴展至所有「直接資助計劃」學校及參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園，測試內容涵蓋《基本法》和《香港國安法》。



明年設行政長官表揚榜 強化公務員賞罰



行政長官李家超表明要強化公務員管理，將強化賞罰制度，如有表現欠佳的人員經督導和輔助後仍沒有改善，會及時終止聘用。



《施政報告》提出「行政長官表揚榜」獎勵計劃，由明年起定期公開表揚優秀具示範作用的團隊或人員。將增設「全政府動員」級別，預先制定各部門指定人員名單，隨時候命以應對重大事故。政府已就指定項目訂立約一百一十個不同指標（包括績效指標（KPI）），以便監督進度和成效。



今年內成立「特首政策組」，人才可掌握民情民意；充分熟悉國家發展和政策，以及具有國際視野。在日常決策方面引入紅隊概念，扮演批判、反對的角色，協助堵塞政策漏洞。