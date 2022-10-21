制定政策要避免令市場「大上大落」 辣招有存在價值

對於地產及建造界議員龍漢標促請政府撤回樓市「辣招」，李家超回應時強調，樓價問題很敏感，要小心處理，制定政策時不能令市場震盪，「本港樓價仍然高，（辣招）仍有存在價值，在這個階段，動態留意（樓市），避免大上大落，令人失去預算。」

「維護國家安全是一場戰爭」



陳茂波在另一個記者會上指，現時毋須改變「辣招」，強調政府會考慮樓市變化幅度、住宅樓宇成交量、未來交投量、經濟情況及失業率、市場氣氛等五個因素，才決定是否取消措施。



此外，李家超強調，有信心在上任的第四年，將公屋輪候時間縮短至四點五年，希望正輪候的市民能「心裏有數」。對於民建聯議員陳克勤要求進一步縮短輪候時間至三年，李家超回應指，他都希望再縮短，期望各界齊心，政府提高土地供應量後，會再提升公屋質素。



法律界議員林新強讚揚《施政報告》與發展商合作推出措施，不怕所謂「官商勾結」的抹黑。李家超回應指，有關「官商勾結」的講法，「只是挑撥矛盾的破壞性論述」，形容所謂「勾結」，是故意製造的壞思想，需要反擊。他強調，社會要團結一致，只要維護「一國兩制」，遵守《基本法》，就是積極的建港力量。



至於《基本法》二十三條立法，李家超形容，「維護國家安全是一場戰爭」，立法工作要廣泛及「管用」，而現時香港已出現滲透、間諜、網絡及假訊息等問題，環境及敵人已有別於〇三年，因此希望二十三條立法能夠預防這些威脅。



簡約公屋被指「湊數」 李家超：唔係冷冰冰數字



對於有團體批評，簡約公屋無助縮短公屋輪候時間至四年半，且有「湊數」之嫌。行政長官李家超回應指，不能只是冷冰冰地看數字，形容早前與住劏房的基層傾談，對方只想早日離開，強調自己很想幫助他們。



李家超出席電台論壇時表示：「我同（基層）媽媽同朋友傾嘅時候，嗰個地方又窄、又熱又侷又骯髒、漏水，一日佢都想早啲離開，呢啲就唔係冷冰冰（數字）喇，如果係冷冰冰早一日有咩意思啊？遲啲我去海洋公園啫，冷冰冰，我就唔希望係咁，我很希望真係受困擾嘅人，我盡量幫到佢。對冷冰冰嘅人沒所謂，但對嗰個住戶水深火熱，日日都唔想喺度嘅，（提早離開）三日佢都很開心。」李家超強調，簡約公屋是為了紓緩未來十年房屋供應「頭輕尾重」的問題，之後政府會檢視是否要保留。



此外，香港民意研究所即時民意調查顯示，在七百四十五名十八歲或以上受訪者中，撇除不清楚《施政報告》內容的被訪者後，三成四受訪者滿意《施政報告》，三成一不滿，滿意淨值為正三個百分點，是二〇一七年十月以來新高。以〇至一百分計，平均分為五十一點一分，較上屆特首林鄭月娥最後一份《施政報告》升十七分。

