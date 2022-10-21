新公屋有「幸福設計」指引 年選20屋邨美化園景

《施政報告》公佈，房屋局局長將主持專責小組，為新公屋項目制訂「幸福設計」指引。房屋局局長何永賢(圖)解釋，公營房屋有許多公共空間，例如花園、休憩空間、遊樂設施等，是重要社交場所，對居民生活非常重要。她透，政府每年會選取十個屋邨，粉飾外牆及做小型改善工程；同時每年亦會選取二十個屋邨，美化園景，從而提升居民幸福感。



何永賢指，政府未來五年會提供約三萬個簡約公屋單位，會由建築署協助使用全新的組裝合成法興建，並非坊間傳聞指，由買貨櫃箱改裝而成，單位內會有獨立洗手間、煮食地方及冷氣等設施，租金是同區新公屋的九成。她強調，原本計劃興建的兩萬個過渡性房屋會繼續推行。