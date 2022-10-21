GS1 HK「食品安全論壇2022」 倡提升食品供應鏈透明度 鞏固市場信心

■環境及生態局局長謝展寰先生透過錄影視像，認為食品安全是一個需要政府、業界和公眾三方合作的議題

香港貨品編碼協會(GS1 HK) 早前於線上線下同步舉辦食品安全論壇2022，以「食品安全與消費者信任：邁向未來」為主題，積極探討生產商、進/出口商、物流商、零售商等企業，如何應對因疫情而衍生的食品安全和供應問題，以確保業界可持續發展及鞏固市場信心。同時，會上更舉辦業界論壇及頒發優質食品嘉許計劃獎項，表揚在食品追溯及安全管理具卓越表現的企業。政府、業界及學者早前出席了GS1 HK舉辦的食品安全論壇2022，探討業界如何加強食品供應鏈透明度，確保食品安全。論壇邀得環境及生態局局長謝展寰先生擔任主禮嘉賓，透過錄影視像致開幕辭，以及環境及生態局副秘書長(食物)2李炳威先生、行政會議成員暨立法會議員張宇人和立法會議員邵家輝親臨支持擔任頒獎嘉賓。謝局長在開幕辭稱特區政府積極確保供港食品安全，例如食物安全中心於2021年在入口、批發、零售等層面抽取及檢測66,000件食物樣本，合格率99.9%。同時，中心亦一直利用社交媒體，主動了解公眾對食品安全的問題，並發放針對性信息，提升大眾對食品安全的意識，及時消除疑慮。業界促提升供應鏈透明度GS1 HK的食品及飲品行業諮詢委員會主席、雀巢香港有限公司總經理鍾美玲女士就引述歐洲一份報告表示，只有三分之一消費者相信食品生產商在食品體系中言行一致，指出問題在於食品生產的透明度不足，亦是業界需關注的焦點議題。在業界領袖討論環節中，香港浸會大學暫任首席創新總監劉樂庭教授、富臨集團控股集團副主席兼行政總裁鄔錦安先生、新佛香食品董事總經理羅孟慶先生、雅瑪多運輸(香港)全球供應鏈管理部總經理Chris Chan探討了如何善用科技及數據分析，推動食品安全、追蹤追溯及供應鏈透明度。22間本地企業獲嘉許論壇同時亦舉辦「優質食品計劃+」及「優質食品計劃」頒獎典禮，嘉許22家在食品安全管理、控制和追溯措施上表現卓越的本地企業。兩項計劃得獎名單及詳情，請參閱附件或瀏覽www.gs1hk.org/zh-hk/quality-food-scheme2022「優質食品計劃+」得獎企業如下 (按企業英文名稱順序排列)鑽石企業獎得主•屈臣氏集團-屈臣氏蒸餾水•大家樂集團有限公司•香港大昌華嘉有限公司•菲仕蘭(香港)有限公司•合興食油(香港)有限公司•美心食品有限公司•雀巢香港有限公司•慎昌有限公司•新佛香食品有限公司(壹品豆品)•太古可口可樂香港有限公司•唐順興家禽(香港)有限公司•捷榮國際控股有限公司•維他奶國際集團有限公司•惠氏(香港)控股有限公司金企業獎得主•大昌食品巿場•海迅供應鏈有限公司•寰宇美食有限公司•大聯咖啡有限公司2022「優質食品計劃」得獎企業如下 (按企業英文名稱順序排列)金企業獎得主•永旺(香港)百貨有限公司•大昌行物流有限公司•亞洲水產養殖科技有限公司銀企業獎得主•新億食品有限公司（資料由客戶提供）