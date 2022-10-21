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美股中段升281點

2022-10-21 列印
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英國首相卓慧思辭職，英鎊兌美元回升。美股三大指數同升，杜指中段報三○七○五點，升二百八十一點；納指則報一○八一一點，升一百三十一點，標普指數報三七二○點，升二十五點。

滙控美國預託證券價格見四十二點三一港元，升零點五一港元；騰訊則見二百三十六點一二港元，升三點七二港元。
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