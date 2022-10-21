新科技、新市場、新模式奪佳績 安樂工程﻿「三新」奏功﻿﻿﻿

■安樂工程集團成立四十五年，集團董事總經理陳海明（Raymond）分享三大發展策略。

■安樂工程耗資六千萬人民幣擴建南京廠房，包括新增環氧粉末自動噴塗線。 受訪者提供

成立四十五年的安樂工程集團，其母公司安樂工程集團有限公司近年正式上市，並投放資金發展三大策略，包括「新科技」、「新市場」和「新業務模式」，以及不斷研發新技術和大舉投資自動化生產設施等，希望為國家的可持續發展和科創作出貢獻。據《星島日報》報道，該集團早於三十多年前在內地設廠，自行進行生產和研發，早前更進軍大灣區、東南亞及國際市場，均獲得不錯的成效。安樂工程在一九七七年成立，於一九九三年協助興建昂船洲污水廠，為全球第五大污水廠，安樂工程集團董事總經理陳海明說，集團多年來不斷研發出新技術，舉例集團研發的「一體化磁介質高效沉澱池」（AMSFS III），由凝結、磁介質混合、絮凝和沉澱過程，均於一個載體內安裝和處理，現時內地已有近百個污水廠，使用有關技術。安樂工程每年均提供百分五的利潤作創新基金，供有興趣的員工申請；部份技術其後確實獲得公司採用。研「數碼孿生」避預測意外陳海明舉例說，有同事以基金研究近期全球大熱的「數碼孿生」技術，把概念應用在工程上，建立「虛擬工程」，模擬工程正式運作情況，預測可能衍生的意外提早修正，「已在兩個政府項目中使用相關技術。」事實上，安樂工程早於三十年前，已在內地南京設廠，研究精密空調及相關系統，及後更發展升降機和自動梯業務。安諾電梯有限公司研發總監張熺聲指出，時至今日，南京安諾電梯廠房的總投資額達一億六千萬（人民幣，下同），其中去年增資六千萬擴建，建立自動化生產線，預計今年底可正式投產。安樂工程希望增加產能後，能藉此打開內地銷售，預計三年內，電梯相關銷量可從每年數百台，增至三千台。內地注重創科，張熺聲說在創新意念方面，香港和外國或更有優勢，內地則是應用和執行上更出色，陳則認為「可以互補和融合」。互補、融合的概念，在安樂工程的組裝合成建築法（MiC）工廠也可體現。陳海明說，一般在內地做好預製件，再運送到香港，但疫情期間運輸延誤，當時正進行富山公眾殮房重置項目，幸好公司在坪輋亦設有MiC工廠，在廠房做好後，直接運至現場，縮短安裝時間。歷疫情悟市場須多元化陳海明提到近期把發展重點，放在大灣區的「新市場」，舉例安樂工程在江門設MiC廠房，已成功開展多個項目，更在廣州設建築信息模擬（BIM）團隊，同時處理大灣區和香港的工程。安樂工程亦有拓展東南亞和國際市場，陳坦言，公司經歷疫情，明白不應把業務集中於單一地區。安樂工程以工程起家，但陳海明指，若過份依賴工程業務，容易出現「工程眾多時飽死，無工程時餓死」的情況，「新業務模式」指的是，在固有的建築業務基礎上，開拓更多商機，如集團致力提升維修及保養業務的佔比，現時約佔集團整體業務收入的兩成，期望日後增加相關比重。