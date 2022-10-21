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世衞：Omicron變異株逾300種成隱憂

2022-10-21 列印
■譚德塞指，病毒株仍持續變化。
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世衞專家指目前Omicron亞型變異株已超過三百種，所有變異株都展現出更強傳染力及能避開免疫系統的特性，是一個隱憂。

世衞總幹事譚德塞指自疫情大流行以來，全球防疫形勢明顯好轉，但病毒株仍持續變化，存在許多風險與不確定性，新冠疫情仍屬全球公共衞生緊急事件。新冠疫情在二○年初被世衞列為國際關注公共衞生緊急事件，至今已維持近三年。
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