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﻿長沙灣站驚現「恐龍」出沒﻿

2022-10-21 列印
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哥斯拉現身港鐵站！有人在網上上載影片和相片，顯示昨早有人穿恐龍裝在港鐵長沙灣站內行走，和乘搭扶手電梯。

身兼港鐵車長的葵青區議員梁志成回覆本報指，在以往節日如萬聖節期間，亦曾見到有人穿奇裝異服的情況出現。

他認為該人未有違反港鐵附例，但不應穿恐龍裝乘搭扶手電梯，可能導致自己跌倒，又或撞到別人，容易構成危險，應改為乘搭升降機。港鐵指無收到乘客對此事的報告。
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