警方指上周二於天水圍一單位拘捕一名持本港身分證的二十八歲非華裔男子，涉嫌搶劫。據了解其角色是將賊車出售予涉案人士。警方至前日在九龍城一酒店再拘捕一名二十三歲持「行街紙」的非華裔男子，涉嫌搶劫；據了解他是賊車車手。另一名二十四歲非華裔女子則涉嫌協助罪被捕，據悉她是賊車車手女友。被捕二十八歲男子及二十四歲女子已獲准保釋候查，而二十三歲被捕男子被暫控一項串謀搶劫罪，今早提堂。
涉刀劫珠寶行 巴裔車手今提堂
警方指上周二於天水圍一單位拘捕一名持本港身分證的二十八歲非華裔男子，涉嫌搶劫。據了解其角色是將賊車出售予涉案人士。警方至前日在九龍城一酒店再拘捕一名二十三歲持「行街紙」的非華裔男子，涉嫌搶劫；據了解他是賊車車手。另一名二十四歲非華裔女子則涉嫌協助罪被捕，據悉她是賊車車手女友。被捕二十八歲男子及二十四歲女子已獲准保釋候查，而二十三歲被捕男子被暫控一項串謀搶劫罪，今早提堂。
卓慧思辭職 英最短命首相
上任僅四十五日的英國首相卓慧思，連日招架保守黨內的逼宮，終於不敵，昨晚宣佈辭任保守黨黨魁，但會留任首相一職，直至選出新繼任人，她將成為英國史上最短命的首相。上任僅￼日卓慧思在首相府前見記者，她說，她所...
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維護國家利益乃神聖使命 外交部總結十年成績
中國外交部副部長馬朝旭昨在回顧總書記習近平上任十年來的「新時代」外交成就時，強調國家主權、安全、發展利益「得到有力維護」，連續拿下台灣九個所謂「邦交國」；而助力香港國安法生效實施，精準反制美西方的無理...
2022-10-21
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英國高通脹 國民減餐縮食
英國通脹高企，人們面對生活成本壓力持續上升，開始減餐縮食。有調查顯示，八成五英國人在購買食物上減少支出，普遍選擇促銷產品，更有不少家庭寧願少吃一餐。英國消費者組織「Which?」的一項調查指出，數百萬...
2022-10-21
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ONE INNOVALE-Cabanna最快今開價
恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna日前突擊上載樓書，昨日隨即開放示範單位供傳媒拍攝，最快今日公佈首張價單，首批料推出約120伙，將涵蓋開放式至3房戶。恒...
2022-10-21
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恒指曾瀉500點創13年低 傳入境鬆綁內航股起飛
市場憂慮聯儲局繼續放鷹，加上美國債息全線走高，隔晚美股齊挫。港股承接外圍弱勢，低開280點後跌幅擴大，曾跌500點，低見16010點，創13年新低，其後跌幅一度收窄，高見16452點，最終收報1628...
2022-10-21
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華荷域精神爽利 贏波有「里」
祖雲達斯今季成績下滑，僅得塞爾維亞前鋒華荷域能保持水準，上仗意甲他便為老婦人一箭定江山擊敗拖連奴，周一公佈的金球獎他亦並列十七名得到外界認可。人逢喜事精神爽，今晚意甲此子乘勇出擊，勢帶領老婦人主場擊敗...
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颱風式被批演技唔掂講到想喊 陳瀅甜爆小方冧女短訊：我真係好鍾意你咁演
台慶劇《美麗戰場》播到一半，演「反骨琪」的蔣家旻彈起，而陳瀅演的「阿寶」就無咁好彩，觀眾唔buy佢演技，她接受《東將西望》訪問時講到想喊，跟《頭條日報》重提此事亦講到眼濕濕。曾跟富家公子拍拖，32歲的...
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李一飄 - 加快上樓 等少一天也好｜社論
行政長官李家超發表其任內第一份《施政報告》，以新思維處理輪候公屋時間長的老問題。他明確地提出，未來五年推出三萬伙「簡約公屋」，以增加整體公營房屋供應量至十五萬八千伙，同時設立「公屋綜合輪候時間」指數，...
2022-10-21
- 盧永雄 - 以洪荒之力搶人才推創科｜巴士的點評
- Jacky哥 - 房協疫情下關懷社區獲頒兩大獎｜企業熱話
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- 黃敏碩 - 大唐新能源前景俏｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 彭偉新 - 贛鋒上望63.5元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 聞風至 - 能源改革利好大唐新能源｜鮮股落鑊
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呂健威何澤堯齊封王 羅富全蘇偉賢起孖 越駿知己大熱奪標
昨晚谷中舉行八場賽事，唯一盃賽是浪琴錦標，結果由羅廄「越駿知己」捧盃，練者另贏「幸運旅程」，騎者蔡明紹則另贏賀廄「福滿寶」同告起孖。至於呂健威和何澤堯攜手勝出「純金酒杯」和「威武覺醒」，最終更分別成為...
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