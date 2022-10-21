涉刀劫珠寶行 巴裔車手今提堂

尖沙咀一鐘錶珠寶行上周一遭兩名南亞漢，持刀劫走一條價值逾二千萬元的玉石頸鏈。警方經調查後先後拘捕涉案兩男一女，均為巴基斯坦裔。



警方指上周二於天水圍一單位拘捕一名持本港身分證的二十八歲非華裔男子，涉嫌搶劫。據了解其角色是將賊車出售予涉案人士。警方至前日在九龍城一酒店再拘捕一名二十三歲持「行街紙」的非華裔男子，涉嫌搶劫；據了解他是賊車車手。另一名二十四歲非華裔女子則涉嫌協助罪被捕，據悉她是賊車車手女友。被捕二十八歲男子及二十四歲女子已獲准保釋候查，而二十三歲被捕男子被暫控一項串謀搶劫罪，今早提堂。