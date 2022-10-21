任睇No.1
  • 24º
  • 73%
  • 2022年10月21日 星期五
熱門： 中大校徽施政報告黃義交美麗戰場三餸飯

日報新聞 > 港聞

涉刀劫珠寶行 巴裔車手今提堂

2022-10-21 列印
■警方拘捕三名非華裔男女，其中一人被押返警署。
Previous Next

尖沙咀一鐘錶珠寶行上周一遭兩名南亞漢，持刀劫走一條價值逾二千萬元的玉石頸鏈。警方經調查後先後拘捕涉案兩男一女，均為巴基斯坦裔。

警方指上周二於天水圍一單位拘捕一名持本港身分證的二十八歲非華裔男子，涉嫌搶劫。據了解其角色是將賊車出售予涉案人士。警方至前日在九龍城一酒店再拘捕一名二十三歲持「行街紙」的非華裔男子，涉嫌搶劫；據了解他是賊車車手。另一名二十四歲非華裔女子則涉嫌協助罪被捕，據悉她是賊車車手女友。被捕二十八歲男子及二十四歲女子已獲准保釋候查，而二十三歲被捕男子被暫控一項串謀搶劫罪，今早提堂。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《東周刊》1000期
22-23 BTS
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd