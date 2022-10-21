海關截私煙值1.2億拘6人

上任僅四十五日的英國首相卓慧思，連日招架保守黨內的逼宮，終於不敵，昨晚宣佈辭任保守黨黨魁，但會留任首相一職，直至選出新繼任人，她將成為英國史上最短命的首相。上任僅￼日卓慧思在首相府前見記者，她說，她所...

2022-10-21