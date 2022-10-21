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海關截私煙值1.2億拘6人

2022-10-21 列印
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海關破獲兩宗大型走私香煙案件，分別在油麻地卸貨區的一艘可疑躉船、元朗貨櫃場和葵涌兩輛貨車，檢獲共四千三百萬支未完稅香煙，約值一億二千萬元（見圖），拘捕六人。

海關指，上周五於油麻地卸貨區發現一艘躉船，未按法例要求在船身顯示註冊船隻名稱，打開船上貨櫃發現有大量未完稅香煙，數量約二千萬支。經調查後，翌日分別在元朗新田一個貨櫃場及葵涌貨櫃碼頭，截查兩輛貨車，檢約二千三百萬支未完稅香煙。
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