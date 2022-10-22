七欖「開綠燈」可飲食 明年搞單車場地國際賽 體育盛事多12月復辦單車節

■七欖賽「開綠燈」批准可飲食。

■香港單車總會明年五月底將舉辦香港盃場地單車賽。

本港防疫限制放寬，不同體育盛事陸續舉行！自早前香港世界桌球大師賽掀起港人開心振奮序幕後，旅發局昨日宣佈，闊別四年的「新鴻基地產香港單車節」正式回歸，將於十二月舉行；香港單車總會更計劃明年五月在香港舉行場地國際賽。而即將在十一月舉行的國際七人欖球賽，本來觀眾只「可飲不可食」，政府亦「開綠燈」批准可以進食，有助炒熱氣氛。單車愛好者有喜訊了，旅發局昨日宣佈，闊別四年的「新鴻基地產香港單車節」將於今年十二月十八日舉行，再次以「三隧三橋」為活動路線，覆蓋六區多個地標，包括青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋，以及環球貿易廣場等多個標誌建築及主要幹道。活動將設有供公眾報名的「五十公里組」及「三十公里組」，局方稍後公佈詳情。香港單車總會主席梁鴻德表示，總會會以協辦形式提供專業意見，並提供標準予當局篩選參賽選手。由於防疫措施關係，估計是次單車節的參賽者將以本地車手為主。政府鼓勵舉辦大型賽事此外，梁鴻德透露，單車總會明年五月底將舉辦香港盃場地單車賽，以符合國際單車聯會要求、即參加世界賽的選手所屬國家或地區要舉辦國際賽事，只要有五個國家及地區前來即可成事。杭州亞運將在明年九月舉行，因此香港盃場地單車賽將是港隊備戰計劃之一。另一大型國際賽事，為期三日的二○二二年「國泰航空／滙豐香港國際七人欖球賽」將在十一月四日至六日上演共四十五場比賽。香港欖球總會昨宣佈獲政府批准，七欖舉行期間在香港大球場的觀眾席範圍內可以進食，入場人士屆時可以在看台座位上進食及飲用包括酒精在內的飲料。欖總行政總裁麥偉彬表示，很高興成功爭取在七欖舉行期間提供食品供應服務。為期三日，集現場飲食、音樂和精采競技的七人欖球賽定必能夠炒熱氣氛。基於健康及安全考量，國際七人欖球賽的入場人士均須在進入大球場前出示同日完成的陰性快速抗原測試結果，否則將被拒絕進入大球場。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指每年在港舉辦的體育項目都有加有減，當局會鼓勵各體育總會，爭取在港舉辦大型賽事。七欖放寬在看台飲食，國際金融領袖投資峰會參加者亦獲一定豁免，醫務衞生局局長盧寵茂指一方面要做好防疫政策，亦考慮到香港的需要，於大型盛事有針對性的方法處理，不存在「大細超」。