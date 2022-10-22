市民倡大嶼環島單車徑 李家超：會認真考慮

李家超昨出席電台英文節目，回應《施政報告》的提問，有聽眾建議政府興建環島單車徑，改善市民生活質素，並吸引單車愛好者來港，李家超回應指有關構想聽上去可行，他亦希望市民多享受悠閒時光，更愛香港這個城市。
對於有聽眾質疑政府限制「毅行者」活動的參與人數，主辦單位亦不能提供飲食，有關措施過於嚴謹，李家超則指同意「毅行者」可在安全、盡興的安排下舉行，會與政府官員商討市民的建議，又指部份防疫措施是在疫情最嚴重時推出，有調整空間。
本港防疫限制放寬，不同體育盛事陸續舉行！自早前香港世界桌球大師賽掀起港人開心振奮序幕後，旅發局昨日宣佈，闊別四年的「新鴻基地產香港單車節」正式回歸，將於十二月舉行；香港單車總會更計劃明年五月在香港舉行...
2022-10-22
中共二十大主席團昨早在人民大會堂舉行第三次會議，由總書記習近平主持，通過二十屆中央委員會委員、候補委員和中央紀律檢查委員會委員候選人名單草案，並在下午舉行各代表團分組會議。二十大今日閉幕，全體代表將投...
2022-10-22
英國首相卓慧思宣佈辭職後，保守黨將於下周選出新黨魁，當選者會在本月三十一日接替成為首相。據報前首相約翰遜有意回歸寶座，另一大熱人選則是在七月黨魁選舉中，落敗給卓慧思的前財相辛偉誠。保守黨下周一結束黨魁...
2022-10-22
《施政報告》預告大力發展「北都」，該區新盤趁勢應市。恒基粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna以快打慢，突擊上載樓書，昨日緊接開價，首批113伙折實最平276萬起。恒基物業代理有限公司營業（一）...
2022-10-22
環球經濟不明朗，加上美國債息持續上揚，隔晚美股受挫。恒指昨日高開50點報16331點，其後走勢反覆，午後曾跌見16137點，最終收市跌69點報16211點。國指收報5517點，升5點；科指跌19點，收...
2022-10-22
曼聯周四懲罰上輪英超勝熱刺時私自提早離場的C朗拿度，在今晚聯賽作客車路士時停賽，以及周五至周日都要單獨訓練，還罰款兩周薪金。這名三十七歲老將隨後發聲明表示一直尊重球隊，但沒有就事件道歉。正在回勇的紅魔...
2022-10-22
男團MIRROR自7月底紅館演唱會墜屏意外後，已停工兩個多月，最近各成員陸續復工，由姜濤、陳卓賢（Ian）等擔正的重頭劇《季前賽》將於下周首播，昨日劇中各演員包括姜濤、Ian和有份參演的呂爵安（Eda...
2022-10-22
看書，見一篇文章寫山景：「古稱五嶽歸來不看山。何其見之陋也。以天地之大，川阿之廣，美難盡述，奇不勝搜，奚必拘拘乎五嶽哉！若去一丘之上、一壑之間，亦以有獨具之幽，不同之妙，而猶十室忠信，十步芳草也！」古...
2022-10-22
昨晚谷中舉行八場賽事，唯一盃賽是浪琴錦標，結果由羅廄「越駿知己」捧盃，練者另贏「幸運旅程」，騎者蔡明紹則另贏賀廄「福滿寶」同告起孖。至於呂健威和何澤堯攜手勝出「純金酒杯」和「威武覺醒」，最終更分別成為...
2022-10-20