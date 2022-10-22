市民倡大嶼環島單車徑 李家超：會認真考慮

對於有市民建議，政府可在大嶼山地區興建環島單車徑，提高生活質素，吸引單車愛好者來港，行政長官李家超認為構想可行，強調政府會認真考慮。



李家超昨出席電台英文節目，回應《施政報告》的提問，有聽眾建議政府興建環島單車徑，改善市民生活質素，並吸引單車愛好者來港，李家超回應指有關構想聽上去可行，他亦希望市民多享受悠閒時光，更愛香港這個城市。



對於有聽眾質疑政府限制「毅行者」活動的參與人數，主辦單位亦不能提供飲食，有關措施過於嚴謹，李家超則指同意「毅行者」可在安全、盡興的安排下舉行，會與政府官員商討市民的建議，又指部份防疫措施是在疫情最嚴重時推出，有調整空間。