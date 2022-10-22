葉劉︰可修例賦權局長補漏洞

看書，見一篇文章寫山景：「古稱五嶽歸來不看山。何其見之陋也。以天地之大，川阿之廣，美難盡述，奇不勝搜，奚必拘拘乎五嶽哉！若去一丘之上、一壑之間，亦以有獨具之幽，不同之妙，而猶十室忠信，十步芳草也！」古...

2022-10-22