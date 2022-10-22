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葉劉︰可修例賦權局長補漏洞

2022-10-22 列印
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病人政策連線主席林志釉形容事件是雙輸，指醫務衞生局局長被判敗訴，事件亦增加有需要市民獲發「免針紙」的難度。行政會議召集人葉劉淑儀則指，法例未賦予局長權力廢除「免針紙」屬漏洞，認為政府可透過修例解決問題。

林志釉指，受局長決定影響的二萬多張「免針紙」，一般有效期只有三個月，相信當中不少「免針紙」或已失效，但事件或會增加有需要市民獲發「免針紙」的難度，至今接獲逾十宗求助個案，有個案指醫生原本判斷他適合獲發「免針紙」，但當醫生知道他持有涉案七名醫生發出的「免針紙」時，改為決定不發豁免證明。

多次質疑廢「免針紙」無法律基礎的立法會議員江玉歡指，感謝並尊重法庭的判決，建議政府日後在推行政策時作更多解說。
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