■海關模擬示範合法（左）與非法程式接收的畫面。

四年一度的世界盃下月開鑼，盜版轉播又再出現。海關指接獲舉報，疑有人未經授權非法轉播其節目，突擊搜查深水埗一零售店拘捕男店主，檢獲過百件預載規避收費電視頻道的特定應用程式的影視設備，店舖更為顧客安裝有關程式。海關指世界盃臨近會加強巡查，適時採取行動。Now TV確認曾向海關舉報，懷疑有人非法轉播未經授權的Now TV節目，主要涉及中文電影等內容；又指不排除向有關人士或機構提出民事索償。海關指接獲舉報有賣家在網上平台，開價年費二百四十至二百八十元，聲稱安裝後可觀看收費電視頻道，又指「全球通用」，可收看多個國家電視台直播。為吸引顧客，賣家會提供三天「免費試睇版」。海關展開調查，發現該賣家在深水埗開設零售店舖售賣影視設備，並為顧客安裝特定應用程式。海關前日突擊搜查該店舖，拘捕三十歲男店主，檢獲預載了規避收費電視頻道的特定應用程式的四部智能電視、四十一部平板電腦及六十二部其他影視設備，估計市值十二萬元。被補男子會在其零售店向顧客推銷以上設備，指其內設VIP系統（即涉案應用程式），以「全球電視劇，電影免費觀看、毋須月費、毋須年費、終生免費」作標榜吸引顧客。海關又以涉案應用程式播放Now TV節目作展示，指由於需規避版權持有人的保護措施，再上傳到網上轉播，畫面會有一至兩秒延遲，斷斷續續，畫質亦較差。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向本報指，以往類似個案，用家需自行安裝，造成執法困難，今次涉案人士不但連安裝，更自行轉播Now TV節目，形容「太張揚」。他指除使用應用程式或「機頂盒」外，有部份人會在網上收看外國網站非法轉播的賽事，「機頂盒」現時成行成市，反映有不少港人購買。香港酒吧業協會主席錢雋永向本報指現時仍未決定會否轉播世界盃，加上類似侵權賽事轉播以及無牌場所，酒吧業界將面臨「三重打擊」。