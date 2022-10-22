戶外禁播《蝙蝠俠—黑夜之神》

彭博報道，曾在港取景的電影《蝙蝠俠—黑夜之神》原定下星期在香港戶外場地重新放映，但遭通訊事務管理局轄下的電影、報刊及物品管理辦事處反對。



主辦單位回覆傳媒指電影、報刊及物品管理辦事處認為，電影涉及暴力的程度，不宜在戶外播放，決定更改放映的電影。有消息人士指政府曾要求主辦單位刪除部份暴力鏡頭，但主辦方決定撤銷申請，又強調電影仍然能夠於戲院內播放，事件不涉及《國安法》。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指本港有既定機制決定電影是否適合播放，處理一定是合理、合法。