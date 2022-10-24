習近平展第三個任期 政治局七常委亮相

■政治局七名常委進場。

中國共產黨二十屆中央委員會昨日在北京舉行第一次全體會議，選出新一屆中共政治局常委，習近平連任政治局常委、中共中央總書記及中央軍委主席，展開其第三個五年執政任期，其餘六名常委包括首次「入常」的李強、蔡奇、丁薛祥及李希，以及留任的王滬寧和趙樂際。習近平發表重要講話時強調，一定牢記黨的性質和宗旨，牢記自己的使命和責任，絕不辜負黨和人民重託，並強調將堅定不移全面深化改革開放。習近平昨天中午率領六中央政治局常委在人民大會堂大廳與中外記者會面。七名政治局常委按名單次序入場，習近平帶頭，緊隨其後是李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥及李希。李強、蔡奇、丁薛祥及李希是首次「入常」。十九屆七名常委中，全國人大委員長栗戰書、總理李克強、全國政協主席汪洋、國務院常務副總理韓正則不連任。王滬寧趙樂際留任常委外界預料，名單排名第二的上海市委書記李強將擔任國務院總理，與排名第六、可能擔任國務院常務副總理的丁薛祥，一同掌管經濟政策。趙樂際則將擔任人大委員長、王滬寧做全國政協主席、蔡奇主管意識形態及黨務。上述職務將在明年三月的兩會確定。現任廣東省委書記李希已當選為中紀委書記。習強調牢記使命和責任習近平發表講話，強調「我們一定牢記黨的性質和宗旨，牢記自己的使命和責任，克盡職守、勤勉工作，絕不辜負黨和人民重託。我們要始終與人民風雨同舟，與人民心心相印，想人民之所想、行人民之所囑，不斷把人民對美好生活的嚮往變為現實。」他又指，對內會推進全面從嚴治黨，對外要維持世界和平，形容當今世界面臨前所未有的挑戰，中國歷來主張，人類的前途命運應該由世界各國人民來把握和決定，只要共行天下大道，各國就能夠和睦相處，合作共贏，攜手創造世界的美好未來。習又說，中國將堅定不移全面深化改革開放、堅定不移推動高質量發展，以自身發展為世界創造更多機遇。俄羅斯總統普京及北韓領袖金正恩分別發賀電祝賀習近平連任，其中普京指，習近平連任體現其高度的政治權威，相信能提升中國在國際舞台的地位，帶領中國實現發展計劃，希望日後俄中兩國全面夥伴關係能進一步深化。李家超祝賀二十大成功行政長官李家超祝賀中共二十大取得圓滿成功，指習近平的講話字字珠璣，令他深有感觸。全國人大常委譚耀宗說，新一屆政治局常委有豐富領導經驗，領導國家絕對沒問題。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，為確保二十大報告得到落實，政治局常委須獲習近平的信任。