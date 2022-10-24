任睇No.1
  • 25º
  • 73%
  • 2022年10月24日 星期一
熱門： 李克強二十大鄭裕玲郭卓堅盧寵茂

日報新聞 > 港聞

蔡奇料主管意識形態和黨務

2022-10-24 列印
■蔡奇與習近平在閩浙共事長達二十年。
Previous Next

北京市委書記蔡奇入常，料將接替王滬寧主管意識形態和黨務。六十五歲的蔡奇，福建尤溪人，曾任前福建省委書記陳光毅秘書，與習近平在閩浙共事長達二十年，曾任福建三明市長、浙江省衢州市委書記，台州市委書記、杭州市長、浙江省委組織部長、常務副省長等職。中共十八大習近平執政後，蔡奇一四年出任中央國家安全委員會辦公室常務副主任，明確正部級。一六年，蔡奇擔任北京市長，一年後接替郭金龍出任北京市委書記，拿到十九屆政治局的入場券，進入最高領導層。

主政北京期間，蔡奇擔任北京冬奧會組織委員會主席，今年初疫情肆虐下，成功舉辦冬奧會。北京當局實施的「環閉管理」令運動員在安全情況下作賽，獲得國際奧委會讚賞。二十大期間，蔡奇在參加北京代表團討論時說，習近平總書記是新時代全黨全國各族人民的領路人。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《東周刊》1000期
22-23 BTS
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd