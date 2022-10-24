八達通夥拍掌舖助小店數碼轉型創商機

■位於九龍城衙前塱道24號地下的大和堂咖啡店，由傳統中醫館活化而成，現時有九成顧客都會使用八達通。

■大樹文房是一間聚集本土設計者的文創產品小店，現已增設八達通付款方式。

■擁有六十年歷史的先達商店主要製作繡花鞋，為方便客人而增設八達通付款方式。

疫情期間，零售和餐飲業受到打擊，於社區經營的小店尤其困難。八達通去年推出「一嘟撐里小店推廣計劃」，協助特色小店進行數碼轉型，提供豁免安裝及租機費用等優惠外，更聘請市場推廣公司為小店制訂數碼宣傳策略。獲選商戶更獲廣告資助，加強電子及社交媒體推廣及廣告銷售，計劃廣受小店歡迎。今年八達通繼續推出「一嘟撐里小店推廣計劃」，更夥拍掌舖，合力推動小店數碼轉型，助小店建立網店，擴闊商機。為了回饋社會，八達通今年繼續推出一嘟撐里計劃，並以「#一嘟撐里 與里同行25載」為主題，甄選100間本地小店，並資助每間小店$5,000以制定數碼宣傳策略。另外，八達通今年更夥拍Boutir掌舖，助小店設立網店，並豁免6個月月費（價值$2,244）^，開拓數碼商機。去年獲選商戶生意額 平均上升1.5倍去年，獲選商戶在消費券計劃的帶動下，生意額亦平均上升1.5倍，表示透過計劃的電子及社交媒體推廣，提高了知名度，擴闊了客源。參與的商戶有不少是新申請使用八達通收款機的商戶，認為以八達通收款非常便捷，消費券計劃亦提高了市民的消費意欲，無論人流或生意額都有相當的升幅。其中位於九龍城的大和堂咖啡店更表示有9成顧客使用八達通，傳統小店如深水埗的周記醬料、大澳的勝利香蝦廠、佐敦賣繡花鞋的先達商店亦轉型收八達通。立即提名小店：www.octopus.com.hk/pg/neighbourdood_2022即玩「八達通．一嘟撐里」IG Filter賺取$100現金獎!由即日起至2022年11月30日1.Follow八達通Instagram專頁 (@octopushongkong)2.在八達通Instagram專頁Filter位置，便會找到「#NeighbourDOOD」的IG Filter﹐然後為小店拍照/影片3.Tag @octopushongkong 及#一嘟撐里及3位朋友， 記得Tag心水小店及分享原因4.Post上Instagram/Stories5.截圖並私訊 @octopushongkong參加者有機會獲得$100現金獎！**須受條款及細則限制，詳情請參考https://www.octopus.com.hk/facebook/neighbourdoodig。名額100名。 ^Boutir將收取交易金額的0.5%（資料由客戶提供）