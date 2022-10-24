八達通夥拍掌舖助小店數碼轉型創商機

為了回饋社會，八達通今年繼續推出一嘟撐里計劃，並以「#一嘟撐里 與里同行25載」為主題，甄選100間本地小店，並資助每間小店$5,000以制定數碼宣傳策略。
另外，八達通今年更夥拍Boutir掌舖，助小店設立網店，並豁免6個月月費（價值$2,244）^，開拓數碼商機。
去年獲選商戶生意額 平均上升1.5倍
去年，獲選商戶在消費券計劃的帶動下，生意額亦平均上升1.5倍，表示透過計劃的電子及社交媒體推廣，提高了知名度，擴闊了客源。參與的商戶有不少是新申請使用八達通收款機的商戶，認為以八達通收款非常便捷，消費券計劃亦提高了市民的消費意欲，無論人流或生意額都有相當的升幅。
其中位於九龍城的大和堂咖啡店更表示有9成顧客使用八達通，傳統小店如深水埗的周記醬料、大澳的勝利香蝦廠、佐敦賣繡花鞋的先達商店亦轉型收八達通。
立即提名小店：
www.octopus.com.hk/pg/neighbourdood_2022
即玩「八達通．一嘟撐里」IG Filter賺取$100現金獎!
由即日起至2022年11月30日
1.Follow八達通Instagram專頁 (@octopushongkong)
2.在八達通Instagram專頁Filter位置，便會找到「#NeighbourDOOD」的IG Filter﹐然後為小店拍照/影片
3.Tag @octopushongkong 及#一嘟撐里及3位朋友， 記得Tag心水小店及分享原因
4.Post上Instagram/Stories
5.截圖並私訊 @octopushongkong
參加者有機會獲得$100現金獎！*
*須受條款及細則限制，詳情請參考https://www.octopus.com.hk/facebook/neighbourdoodig。名額100名。 ^Boutir將收取交易金額的0.5%
（資料由客戶提供）