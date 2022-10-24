李希掌中紀委丁薛祥常務副總理

■丁薛祥料擔任國務院常務副總理。

六十六歲的廣東省委書記李希入常，已出任中紀委書記。李希曾在家鄉甘肅任職超過二十二年，先後調任陝西、上海等地。一四年，時任上海市委副書記的李希調任至遼寧，翌年接替後來涉貪「落馬」的王珉出任省委書記。當時遼寧先後發生人大代表集體賄選案、經濟數據造假等問題，急需改革，李希遂有「救火隊長」稱號。十九大時，李希獲選為中央政治局委員，同年十月接替胡春華出任廣東省委書記，任內多次強調要加強廣東與香港、澳門合作，並大力推動粵港澳大灣區項目建設。六十歲的丁薛祥，是新一屆政治局常委中最年輕的一位，料將擔任國務院常務副總理。丁讀工科出身，三十七歲開始從政，先後在上海市黨政機關多處任職，官至市委常委、政法委書記。二○○七年習近平調任上海市委書記時，丁薛祥任上海市委常委、秘書長。中共十八大之後，他在一三年出任中央辦公廳副主任兼國家主席辦公室主任。十九大後出任中央辦公廳主任。習近平多次視察及外訪，包括今年七一前到香港視察，丁薛祥陪同在側。