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糧船灣6角柱入選百大遺產

2022-10-24 列印
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糧船灣六角形火山岩柱（見圖）入選國際地質科學聯合會的一百個地質遺產地。漁護署指，糧船灣組岩柱數量多、體積大、保存完好，分佈範圍廣，是全球罕見且最具代表性的地質奇觀，今次入選代表其國際重要性獲得認可。

西貢火山岩柱群源自約一億四千萬年前該地區的火山活動，火山爆發噴出大量火山灰及熔岩，火山物質在衝破火山口內堆積並緩緩冷卻收縮，形成六角形火山岩柱。
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