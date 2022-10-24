糧船灣6角柱入選百大遺產

俄軍持續空襲烏克蘭的電力及水利基礎設施。烏克蘭總統澤連斯基表示，俄軍的攻擊範圍十分廣泛，沒有可能攔下所有攻擊，但承諾在盟友的幫助下，烏軍會進一步提升本身已很好的導彈攔截能力。自十月十日以來，烏持續受到...

2022-10-24