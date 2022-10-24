「流失未到頂 相信不遠矣」 香港搶人才特首感信心

各國出盡法寶，搶奪人才。特首李家超認為，本港人口流失離「到頂」不遠，並強調香港本身「基因」吸引，是「美貌與智慧」並重，有信心其「搶人才」政策能吸引人才來港。



李家超接受傳媒訪問，指過去兩年本港十四萬勞動人口的流失量，「雖未到頂、亦不遠矣」。他承認疫情導致本港在「搶人才」時較為「蝕底」，但港府正朝開放努力，並有復常路線圖。



李認為，本港「DNA」本身已十分吸引且獨一無二：既有「美貌」，又有「智慧」。《施政報告》中的「搶人才」政策有如「強身健體」，令本港增加不少發展機會。他強調，港府除「搶人才」，亦要說好香港的「真實好故事」，「將美麗發揮給別人看」。他同意每個人「審美眼光不同」，但有信心其明碼實價、度身訂造的政策加上內地市場，有信心每年能吸引至少三萬五千名人才。



政務司副司長卓永興就回應《施政報告》欠缺「留人才」政策的質疑，指已推出多項有利惠民措施，認為毋須針對或離港人士推出政策。



簡約公屋首批兩年後供應



《施政報告》提出未來五年興建約三萬個「簡約公屋」單位，行政長官李家超指，首批單位會在兩年後供應。



李家超指，「簡約公屋」的供應高峰期在三、四年後，有信心政府建屋比民間團體快。被問到政府推出簡約公屋，是否意味着政府已用盡未來五年的方法以縮短公屋輪候時間，他回應指，若有人有方法能建十萬個單位，他會「多謝」、「擁抱佢」。



發展局局長甯漢豪則表示，《施政報告》為於二六至二七年度起落成的資助出售房屋面積「封底」，實用面積不得少於二十六平方米，相信加上未來房屋供應，籠屋情況應該會改善。不過，她指不敢承諾會令劏房絕跡，因為部份市民可能會考慮住所位置問題。