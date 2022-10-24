香港風濕病基金會21週年 冀加強教育 提升大眾認知



每年10月12日是國際風濕病日，為提升大眾對此病的關注及認識，香港風濕病基金會於早前舉行「重見‧重連 2022風濕同樂日暨香港風濕病基金會20週年閉幕典禮」，不但冀望連繫病友之間的交流，亦希望透過活動加深大眾對風濕病的認知，以及早識別症狀並求醫。



基金會主席李家榮醫生在典禮歡迎辭中提到，本港正在面對人口老化問題，慢性病或骨科問題未來或有增無減，例如：風濕病。要把握治療先機，需要提升大眾對相關疾病的認識，以及了解患病後的復康方法，為改善生活質素的重要一環。



退化性關節炎又稱關節炎，由關節軟骨損傷所造成，通常在45歲以後發病，每三個60歲以上的人就有一人出現症狀。有指「關節炎是老化過程的一種正常現象」，基金會教育委員會主席、風濕病科專科馬繼耀醫生指出，關節炎會影響所有的年齡層，它並不是單純是老化過程的正常現象。他解釋，造成退化性關節炎的原因，是由於關節互相磨擦導致形狀與排列改變，骨骼末端增厚，軟骨及骨骼碎片散落在關節腔內造成疼痛、發炎及僵硬。



典禮中亦有患者分享患病經歷，患有類風濕性關節炎的姚生，曾經因為病情一度無法步行，需要長期在家休息。後來，他加入了香港復康會及香港風濕病基金會活動，認識更多同路人，並參與風知己、郵務及展覽活動等義工活動，透過分享自身的患病經歷，讓他深深感受到幫助別人的喜悅。