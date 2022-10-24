香港紅十字會與滙豐攜手 共建「氣候韌性」社區項目 推廣備災意識 提高市民應對氣候危難的能力

■滙豐義工參與現場導賞。

■本港很多劏房戶，室內空氣質素惡劣，影響大人及小孩健康。

■社區備災服務助理經理陳玉文表示令劏房戶最受困擾的問題是室內高溫高熱，期望此次項目為劏房戶更換家電能改善相關問題。

■黃女士一家四口居於旺角唐四樓，她希望添置多把風扇，解決酷熱問題。

■陳女士一家三口住唐六樓，她期待在更換LED燈及風扇後，能改善兒子學習環境。

極端天氣如酷熱天氣、超强颱風等，令本港不少居住於不適切房屋的居民生活深受影響。滙豐銀行慈善基金全力支持香港紅十字會開展「共建『氣候韌性』社區項目」， 令650戶、約1,300名市民受惠。 主辦方於10月9 日舉行開幕典禮，向大眾宣揚環保意識、實踐公眾教育。香港紅十字會「共建『氣候韌性』社區項目」開幕禮於10月9日在馬鞍山新港城中心舉行，期望能讓受惠者生活得更安全、更環保，並向大眾推廣應對氣候危難的知識。項目獲滙豐銀行慈善基金全力支持， 為650戶（約1,300名）居住於深水埗、油尖旺及九龍城區等不適切房屋的居民更換適切及更具能源效益的電器，減低室温之餘亦可節能。 項目亦透過需求評估及備災工作坊等方式，了解居民面對的困境、推廣減排節能的概念，以鼓勵市民實踐環保生活。滙豐銀行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝先生分享在我們日常生活中也可感受到氣候變化的影響是近在咫尺，寒露剛過但氣溫高達三十度。他表示：「氣候變化將對大家的生活構成長遠影響，期望透過共建『氣候韌性』社區項目，提升公眾對這個議題的認識，從而知道如何應對，以及如何合作，緩和問題的嚴重性。」香港紅十字會社區防災備災策略委員會主席馬澤華先生致辭時表示，希望透過國際減災日活動，讓大眾更了解氣候變化與人道災難的關係，鼓勵他們實踐可持續生活，長遠減少災害，增強社區應對危難的能力。社區備災服務助理經理陳玉文參與前線工作，先後家訪多個劏房戶。她表示令劏房戶最受困擾的問題是室內高溫高熱，住戶為解燃眉之急，不得不捱高昂電費長開冷氣，加上劏房冷氣機大多非一級能源機種，令住房生活開支雪上加霜。「劏房戶大多少窗，甚至沒有窗戶。即使有窗戶的住戶，也會受樓下食肆油煙及衛生問題影響，而需要長期緊閉窗戶，導致室內空氣長期不流通。加上香港夏天高溫潮濕，令住戶難以忍受。」受惠個案分享家中太熱靠逛商場乘涼黃女士一家四口，居於旺角唐四樓，子女分別就讀小一及小六。她分享：「全家只有一扇窗，因家中太熱，放假時都盡量外出，去商場及快餐店乘涼，小朋友做功課都盡量在補習社、圖書館。」她表示，紅十字會代表進行了家訪，了解他們一家需要，目前最希望可以添置多把循環扇，紓緩酷熱問題。月電費達千元陳女士一家三口住唐六樓，因單位位於西斜位置，令高溫問題更嚴重。她無奈表示，為了讓小朋友能舒服入睡，不得不於晚間開冷氣和風扇，即使每月已盡量節省用電，但每月電費也達千元。另外，因家中燈光不足，影響兒子學習。除了更換基本電器，紅十字會亦會為他們添置更低碳環保的LED燈。鼠患問題被迫關窗伍女士與小一兒子及年老母親同住唐三樓。因樓下天井衛生環境惡劣，經常有住戶亂扔垃圾及有鼠患問題，家中門窗需要長期緊閉。「近年天氣愈來愈熱，要同時開冷氣及三把風扇才會涼快，但電費太貴。兒子常常「呻熱」，家中老人亦覺難受，希望可以盡快更換電器」，伍女士盼道。（資料由香港紅十字會提供）