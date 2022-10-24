曾志勇 - 創新科技嘉年華2022 HKRITA Green Machine 分離和回收廢舊混紡滌棉

■Alex身邊的機器是早期在實驗室測試Green Machine技術的水熱反應器。

■Green Machine已在印尼一間紡織生產商投入使用，目前每日處理1.5噸紡織品廢料。

■這就是經Green Machine分解出來的滌綸纖維。

■Green Machine分解出來的棉花纖維素粉末用途廣泛。

今年參加由創新科技署主辦的「創新科技嘉年華2022」的香港紡織及成衣研發中心（HKRITA），將於活動中展示其研發項目「Green Machine（水熱分離系統）」——用水熱處理方法分離和回收廢舊混紡滌棉，這項技術十分環保，已可供業界使用，並獲得多個國際獎項。屆時參觀人士可以親睹Green Machine回收後的滌綸纖維和其製成的新衣服，詳細了解Green Machine這個閉環式紡織廢料循環再造系統。HKRITA高級研究經理陳學聰（Alex）指根據環保署2020年的數據顯示，香港每天都有約242噸的紡織品廢料棄置於堆填區，而棉花和滌綸混紡是常見的紡織材料之一，市場上沒一個可行的技術將之回收循環再用，因此HKRITA就有此研究項目──針對混紡滌棉回收再造的問題。「2016年我們在實驗室開始研究，證實了Green Machine的技術可行後，2018年於大埔創新園開展工業規模前的系統製作，而正式投入工業規模運作的系統則設於一間印尼的工廠，目前每日可處理1.5噸的紡織品廢料。」環保方法將紡織品回收分離Green Machine回收系統是將混紡織物中的滌綸和棉花纖維以水熱方法處理，棉會分解為纖維素，令滌綸和棉分離，回收的滌綸纖維質量可以重新紡紗，而回收的棉纖維素則可再用於紡織及農業，整個分離處理過程只需用熱能、水和少於15%可分解的環保化學劑，便可於2小時內回收超過97%的滌綸纖維。Alex表示整個過程都很天然，不會產生有害的化學物料，「Green Machine回收的滌綸纖維可直接再造成紗線，編織成新布料。而且Green Machine也很節能，相比起生產每噸滌綸需要67千兆焦耳，以水熱處理只需使用19千兆焦耳，就可以把相同數量的滌綸從舊的滌棉混紡織物中分隔出來，節省能源達七成。」Alex補充，「分解出來的棉則轉化為纖維素粉末，可製作複合紗線、棉花種植用的高吸水性聚合物Absorboost，以及布料上的疏水處理，令舊衣物得以循環再用於紡織生產。」應用於成衣產業供應鏈Green Machine項目目前已應用於成衣生產，包括專注可持續發展的時裝品牌Monki，是首個時裝品牌將Green Machine製作的紡織物料用於其時裝系列。PT. Kahatex是一家在印尼具規模的紡織生產商，首個具工業規模的Green Machine在該處營運。ISKOTM是全球最大牛仔布生產商之一，亦已獲得Green Machine技術授權。Alex表示希望透過具規模的回收系統，減少堆填區的壓力，達到環保理念，「希望藉此讓大眾對可持續的服裝消費觀念慢慢提升，亦希望將這環保的技術推廣讓更多人認識。」大家如果想對環保的Green Machine項目有更多認識，可以到「創新科技嘉年華」HKRITA的攤位（黄區C01）了解更多，同時可親身觸摸用循環物料製造的衣服，親自感受和一般衣服有沒有分別。創新科技嘉年華2022主辦機構：創新科技署夥伴機構：香港青年協會、香港科技園公司日期/時間：10月22日至30日（周一至五：上午10時至下午5時，周六及日：上午10時至下午6時）地點：沙田香港科學園（免費穿梭巴士於活動期間往返香港科學園與港鐵大學及大圍站；10月29及30日加設往返香港科學園與港鐵金鐘及九龍塘站，詳情載於活動網頁。）網址：innocarnival.hk電話：2561 6149（香港青年協會）（資料由客戶提供）