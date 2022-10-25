假冒營地官網佈掠水局 網騙又變招 出租露營車呃20人

■苦主伍女士上網查過，貝澳有這間公司，以為是官方網頁。

■假專頁冒充真的露營車公司行騙。

踏入秋季，適合郊遊，近年興起租用露營車，一家大細走到戶外，親近大自然。無良騙徒看準機會，於網上冒認露營車公司，佈局掠水。兩名苦主接受本報訪問，分別損失五千和六千元，痛斥騙徒無良。而被假冒的露營車公司負責人指出，至今有二十人聯絡他們後始知受騙。近日多個踢爆假網購的專頁，例如「專捉假網購群組討論區」、「苦主網購討論區」和「facebook假專頁受騙苦主關注組」等，都有網民出帖，訴說在社交平台訂購露營車套票被騙，形容騙徒蠱惑，假冒一間位於大嶼山貝澳、名為JK Club的露營車公司，令消費者信以為真，墮入圈套。伍女士：上網查過有公司有一名年幼女兒的伍女士，早前約好兩個家庭，一行十一人，打算國慶假期入住露營車享受親子樂。上月十九日，她看到該假冒專頁，「上網查過，大嶼山貝澳的確有這間公司，以為是官方網頁。」不防有詐，她購買三輛露營車兩日一夜套票，「加上升級服務費用，差不多五千元，每個家庭攤分千多元，很合理，當日便全數轉帳給對方。」過了兩天，沒收到確認電郵，伍覺得不對勁，發訊息查問，「對方一直不回覆，我再追問才發現訊息不能發出，已封鎖了我。」被騙後她上網報案，「幾天後到元朗警署落口供，探員稱近期收到十多宗露營車詐騙報案。」伍說：「怎會想到騙徒會假冒真的露營車公司，以後網購要格外留神。」做文職的范小姐，被同一假專頁詐騙。范計劃今年平安夜跟朋友租用露營車玩一晚。上月尾，她上網看到這個專頁，發訊息了解，「打算租兩架露營車，價錢六千元，我覺得有點貴，對方說平安夜很搶手，遲些便訂不到，情急下過了數給對方。」范要求取得付款收據，對方一直沒回覆，「覺得可疑，上網找到公司電話，致電後才知有人冒充他們行騙，職員說收到多名苦主來電，叫我快報警。」她痛斥騙徒無良，假扮真商戶騙取市民血汗錢。警方回覆本報查詢稱，九月二十二日接獲一名姓伍女子報案，指網上租借露營車，惟繳付約五千元訂金後未能聯絡出租人疑受騙，案件列作「以欺騙手段取得財產」。范小姐：情急下過數而JK Club負責人盧小姐表示，八月起陸續有客人致電查詢後才知公司被人冒認，「曾接觸我們的苦主，至今大約有二十人，有苦主來到營地才知被騙。」盧說，已報警並向facebook舉報冒認專頁，但騙案持續，希望警方徹查，將騙徒繩之於法。警方「守網者」專頁指，本周涉露營車和酒店套票的騙案，首次單周破百，達一百零一宗，成為商品騙案之首。而這類騙案已連續四周位列高危貨品排行榜第一位。