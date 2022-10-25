法國鋼琴巨匠紀弗朗（François-Frédéric Guy）再臨香港與柏鵬大師及香港小交響樂團合作並舉行獨奏會

鋼琴詩人蕭邦一生只創作了兩首鋼琴協奏曲，兩首作品皆如歌如畫，至今仍是最受樂迷歡迎的鋼琴協奏曲之一。法國鋼琴大師紀弗朗（François-Frédéric Guy）載譽來港，於11月5日（星期六）假元朗劇院演藝廳與香港小交響樂團再度合作，在首席客席指揮柏鵬（Christoph Poppen）的帶領下與香港小交響樂團攜手送上蕭邦的第二鋼琴協奏曲，並於翌日11月6日（星期日）舉行獨奏會，獻演蕭邦，李斯特及貝多芬的鋼琴瑰寶。音樂會門票現於城市售票網及撲飛熱賣中，萬勿錯過！兩位大師世紀交鋒紀弗朗大師縱橫樂壇超過30年，對浪漫時期作品之詮釋早已成為典範，他極具內涵與氣度的演繹以及其人琴合一、登峰造極的境界，備受國際推祟。這位出色的鋼琴家過往曾跟多個樂團合作，包括倫敦愛樂、慕尼黑愛樂、巴黎樂團、法國電台愛樂樂團，維也納交響樂團和蘇黎世音樂廳樂團等。合作過的指揮包括薩洛倫、凱廷克、狄遜湯瑪士和長野健等。他將於11月5日（星期六）舉行的音樂會中與柏鵬大師合作演繹蕭邦的第二鋼琴協奏曲。蕭邦約於20歲時創作了這首作品：高雅而憂鬱的旋律，作曲家冀望愛與自由的氣息溢於言表，成就今天不朽經典。同場柏鵬亦會指揮樂團演奏當代最具影響力的作曲家之一，利蓋蒂的《分枝》，以及於下半場送上舒曼創作歷程為時十餘年的第四交響曲。鋼琴大師舉行獨奏會11月6日（星期日），紀弗朗將會舉行獨奏會並送上多首精彩作品，以饗樂迷–貝多芬的第31鋼琴奏鳴曲是他後期作品，當時的失聰打擊了他的演奏事業，卻反而有助他在創作方面開闢新天地，而這首奏鳴曲柔和抒情，終樂章歡快而充滿力量；李斯特的《宗教詩情曲》：孤寂時上帝的祝福，以充滿哲思的悠悠旋律慰寂心靈，重歸平靜；蕭邦的第三鋼琴奏鳴曲擁有無限的生命力，四個樂章的曲風於平靜與狂歡之間相互交替，勾畫出來的萬象讓人悠然神往；同樣由蕭邦所著的四首夜曲，醉人的旋律完全反映作曲家的匠心獨運。美妙絕倫的曲目加上大師讓人讚嘆不已的音樂造詣，樂迷必定大飽耳福！香港小交響樂團蕭邦第二鋼琴協奏曲5.11.2022|星期六|8pm元朗劇院演藝廳$420,$280,$160首席客席指揮：柏鵬Christoph Poppen鋼琴：紀弗朗 François-Frédéric Guy節目利蓋蒂–《分枝》蕭邦–F小調第二鋼琴協奏曲，作品21舒曼–D小調第四交響曲，作品120紀弗朗鋼琴獨奏會6.11.2022|星期日|3pm元朗劇院演藝廳$400, $260, $150鋼琴：紀弗朗 François-Frédéric Guy節目李斯特–《宗教詩情曲》：孤寂時上帝的祝福蕭邦–B小調第3鋼琴奏鳴曲，作品58蕭邦–四首夜曲（作品9之1及2、27之1、62之2）貝多芬–降A大調第31鋼琴奏鳴曲，作品110全日制學生、高齡人士、殘疾人士及其陪同人、綜合社會保障援助受惠人士可獲半價優惠凡購買正價門票4張或以上，可獲9折優惠凡同時購買11月5及11月6日兩場音樂會之正價門票，可獲8折優惠適合6歲或以上門票：城市售票網網上購票 (免手續費)：撲飛