中大研微生態配方 減糖尿病打針副作用

中文大學醫學院近日研發出微生態配方，指長者及糖尿病患者在接種疫苗後服用，可減低不良反應，同時可減低細菌和病毒感染的風險，如發燒、皮膚炎和新冠病毒等。



院方去年招募共四百五十三名糖尿病患者及六十五歲以上長者，讓他們隨機服用微生態配方或維他命C安慰劑，結果顯示無論是接種科興或復必泰疫苗，服用配方的人在打完第二針後一個月內，出現不良反應的比率僅約百分之三，遠低於服用安慰劑的人約一成六。團隊解釋配方令腸道的益菌增加兩成，惡菌減少五成，益菌釋放代謝物透過血液循環到身體各處，配方無副作用。



中大醫學院院長陳家亮希望港府調整政策，讓本地醫藥科研結果轉化落地，成為改善大眾健康的產品。