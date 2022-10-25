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歌詩達郵輪撤出亞洲

2022-10-25 列印
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有內地媒體報道指，意大利郵輪公司歌詩達郵輪（Costa Crociere）近日在內部宣佈退出亞洲市場，關閉中國、香港、新加坡、日本和韓國等國家和地區的業務。

二○一九年，歌詩達郵輪在東亞市場設置了四艘郵輪，平均三分二時間均以中國港口為母港。
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