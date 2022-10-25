印度裔的英國前財相辛偉誠經歷兩輪黨魁選舉，成為第一位亞裔首相，亦是英國歷來首位非白人首相和逾二百年來最年輕和最富有的首相。他承諾會致力解決經濟危機和團結保守黨。最早宣佈參選的下議院領袖莫佩琳，在提名公...

2022-10-25