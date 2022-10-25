何栢良：白田邨爆類鼻疽傳播鏈

本港至今共錄得三十一宗感染類鼻疽個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨指基因圖譜分析清楚顯示，深水埗白田邨附近一帶爆發傳播鏈；而出現在該區的二十二宗個案，經分析後亦發現屬同一品種。



他重申驗出陽性病菌的白田邨重建地盤不一定是源頭，因泥土本身就存在此病菌；加上類鼻疽在香港屬風土病，其他地盤都可能找到。何栢良稱，深水埗有較多破損及爆裂的喉管，病菌可能經破損位置流進食水；加上現時食水的氯氣含量不高，未能百分百殺死病菌。