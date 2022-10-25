屯門貓舍失火14貓狗焗死

■警方對涉案戶主詢問調查。

十四隻貓狗慘遭濃煙焗死。龍鼓灘一個村屋被闢作貓舍的單位，昨中午突然閉門失火，屋內十三隻貓和一隻狗被濃煙焗昏不治；初步調查相信涉及一把散熱風扇短路所致。中午近十二時，有村民聽到狗吠聲，循聲發現涉事貓舍突然冒出大量濃煙，連忙報警。消防接報派煙帽隊到場開喉灌救，約二十分鐘將火勢救熄。消防員進入火場搜索，撿獲一把嚴重焚毁的風扇，並發現至少十三隻貓及一頭柴犬疑被濃煙焗暈，逐一救出時已昏迷不醒。消防員為一眾貓狗急救作心外壓，惟最終證實有十三隻英國長毛貓和一隻柴犬不治。有村民讚賞消防員努力拯救貓狗，對一眾貓狗慘死表示惋惜。男女戶主事後返回現場協助警方調查，初步相信事件涉及風扇突然短路肇禍，起火原因無可疑，案件列火警跟進。