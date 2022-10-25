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美股中段升290點

2022-10-25 列印
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杜指中段報三一三七三點，升二百九十點；納指則報一○八四八點，跌十一點。滙控美國預託證券價格見四十二點四一港元，升零點三一港元；騰訊則見二百點二五港元，跌五點九五港元。
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