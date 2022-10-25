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躁子掟櫈傷七旬母被捕

2022-10-25 列印
■消防員到場撲火兼為動物急救。
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柴灣躁子在家與七旬母爭執期間，竟擸凳掟傷母親。警接報到場，逆子涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕。

事發於昨日凌晨近二時，現場為柴灣道三百五十號樂軒臺一單位。現場消息稱被捕男子任職保安員，曾發生因情緒問題持刀事件。據悉，李近日有成家立室念頭，而母親又不時催婚，至昨凌晨母子又為結婚及家用問題爭執，李情緒激動擸凳掟母親，據稱母親頭頂有兩吋傷口，送院治理。

男子之後反鎖在房間內，母親報警求助，警員到場拘捕兒子，並將母親送院敷治。
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