下月開鑼 700酒吧餐廳參與 美酒佳餚巡禮送5萬張電子優惠券

■錢雋永（右）指美酒佳餚巡禮對酒吧業可算是「甘露」。左為蘇康伯。

■文華廳「松茸戈渣」。

實體版美酒佳餚巡禮重來，十一月一日起市民可以去四百間食肆和酒吧，以一百元享用特色雞尾酒，或以一百五十元嘗味限定美酒佳餚菜單。由十一月三日起，公眾只要取得局方派發的電子優惠券，就可不用分文，免費到上述餐廳酒吧吃喝。市民可以分別於十一月三日及十七日登入「Discover Hong Kong」平台（my.discoverhongkong.com），在一百元或一百五十元兩項電子優惠券之中選其一，儲存入個人帳戶的電子錢包，即可往相關餐廳酒吧消費，用完一張後可以再領。米芝蓮店推限定菜單旅發局以「香港味道」作主題，邀來七百間酒吧及餐廳參與，分為「遊『酒』全城」及「響『味』全城」。「遊『酒』全城」中，市民領取一百元享用逾二百一十間參與酒吧及餐廳今次限定推出的特色雞尾酒及小食，當中不少蘊含本土元素，如鴛鴦味、芫荽皮蛋味的雞尾酒；亦有得獎調酒師出品。市民亦可以一百五十元享用近一百六十間臨海餐廳今次限定推出的美酒佳餚組合菜單，包括中環「SHÈ」的菜單，更包含鮑魚、魚子醬蝦多士、以及白酒。「響『味』全城」分四個部份。「香港早晨」中，市民可以低至三十元享用原價近百的早餐。「Chill住食」包含二百多間不同主題的餐廳，提供低至七折優惠，又推出每人一百二十八元起的午餐及二百八十八元起的晚餐。「大師發辦2.0」則推出師徒名廚聯手設計餐單，以新方式演繹經典菜式，當中著名粵菜專家江獻珠首徒「大師姐」麥麗敏向文華廳行政總廚黃永強傳授家宴手藝，以日本松茸改良傳統以雞子做的「戈渣」。「滋味新境界」則雲集城中熱點餐廳，以即摘即切即食作賣點，推出限定菜單，當中包括連續兩年入選「米芝蓮綠星」的Roganic。此外，「響『味』全城」亦包括「細味蘭桂坊」、「阿根廷美酒佳餚之旅」等活動。旅發局總幹事程鼎一說，期望活動為市民及旅客送上特色餐飲體驗，向全球展示香港獨特的美食魅力。對於美酒佳餚巡禮未能集中在一個大型場地舉行，旅發局指，是考慮到疫情的風險，改為派發電子優惠券，希望市民直接使用，免費體驗本港的特色美酒佳餚。