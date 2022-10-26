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酒吧業喜迎「甘露」 料生意增3成

2022-10-26 列印
■尖沙咀INK Seafood Bar。
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酒吧業協會主席錢雋永表示，疫情期間酒吧停業多時，美酒佳餚巡禮可算是「甘露」，料業界增加兩至三成生意。

錢雋永指，疫情期間酒吧經營艱難，美酒佳餚巡禮讓業界看到希望，讓業界明白旅發局對業界的支持。他不擔心市民只使用電子優惠券，認為他們一定會有其他消費，有信心十一月業界能增加兩至三成生意。他指，早前政府放寬防疫規定，容許酒吧舉行現場表演及跳舞活動，有酒吧因此回復八成生意。不過，他希望政府進一步放寬，延長營業時間，讓業界迎接世界盃、聖誕節等旺季。

負責「Chill住食」的Dining City總經理蘇康伯認為，這次活動設計的特別餐單，有助推動市場氣氛，期望參與的二百多間餐廳可以吸引過萬顧客。
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