THE排名榜 港大中大法律醫學均躍升

英國教育期刊《泰晤士高等教育》（THE）二〇二三年世界大學學科排名，香港兩間大學包括香港大學及中文大學的法律學及醫學排名，均見上升。



香港大學臨牀醫學及健康學科的排名躍升至第十三位，較去年上升七位，再創歷年新高；它在法律學的排名亦有上升，由第三十位上調至第二十四位。

港大醫科升7名至13位



中文大學在相關學科的排名亦有上升，它在臨牀醫學及健康學科排名第四十四名，較去年上升八位；而它在法律學的世界排名則上升兩位，至第四十七位。



兩間大學在早前公佈的二〇二三年世界大學排名均有變動，港大排名微跌一位至第三十一位，而中大則上升四位至第四十五位。